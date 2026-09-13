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Un homme meurt après une altercation à Derendingen

Ce n&#039;est que sous la menace d&#039;une arme que la police a pu arrêter un voleur de voiture présumé sur l&#039;autoroute A1 près de Härkingen. (Image symbolique)
L'altercation a eu lieu vers 20h20 dans une station-service de Derendingen.Keystone

Un homme meurt après une altercation à Derendingen

Une dispute dans une station-service a précédé le décès d’un homme samedi soir dans le canton de Soleure. L’enquête a toutefois établi que la victime n’est pas morte des suites de violences.
13.09.2026, 14:5513.09.2026, 14:55

Un homme a perdu la vie samedi soir à Derendingen (SO) lors d'une altercation impliquant plusieurs personnes. Un accident de la route s'est produit peu après dans une commune voisine, a indiqué dimanche la police soleuroise.

L'altercation a eu lieu vers 20h20 dans une station-service de Derendingen. Un homme y est mort. Les circonstances exactes de son décès font l'objet d'une enquête.

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Dans l'après-midi, les examens médico-légaux ont toutefois permis d'établir que le décès n'était pas dû à un acte de violence, comme l'a indiqué la police. Sur place, les secours avaient tenté en vain de réanimer l'homme.

La question d'un accident de la circulation survenu dix minutes plus tard à proximité a également été élucidée. Un «homme présumé impliqué dans la dispute» s'est ensuite enfui en voiture en direction de Subingen, a précisé la police. Dans un giratoire, il a percuté de plein fouet des blocs de béton et a été blessé modérément. Il a été interpellé par la police et transporté à l'hôpital. (tib/ats)

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