Le Valais veut ancrer le drame du Constellation dans les mémoires

Un an après l’incendie qui a fait 41 morts et 115 blessés, Crans-Montana réunira victimes, proches, secours et autorités pour une cérémonie.

Plus de «Suisse»

Une cérémonie de commémoration afin d'honorer et se souvenir des victimes de l'incendie de Crans-Montana se tiendra le 1er janvier 2027, un an jour pour jour après le drame. L'hommage est piloté par l'Etat du Valais, en collaboration avec la commune du Haut-Plateau.

«La cérémonie a pour but de montrer que les victimes et leur entourage ne sont pas oubliés», a affirmé à Keystone-ATS le président du gouvernement cantonal, Christophe Darbellay. «La vie de toutes ces personnes est marquée à jamais. Nous ne pouvons pas leur rendre ce qu'elles ont perdu, mais nous pouvons leur témoigner une nouvelle fois notre solidarité. Nous voulons leur dire que nous ne les oublions pas», a-t-il dit.

Keystone

Un an après l'événement, le Canton du Valais organisera donc, en collaboration avec la commune de Crans-Montana, une cérémonie de commémoration. Celle-ci sera l'occasion de se souvenir et d'honorer publiquement celles et ceux qui sont touchés par le drame, de leur témoigner respect et solidarité, ainsi que d'ancrer l'événement dans la mémoire collective, explique jeudi le Canton dans un communiqué.



Il est précisé:

«L'opportunité sera également saisie de remercier les personnes qui ont porté secours ainsi que celles qui ont prodigué des soins et en prodiguent encore»

C'est quand?

La cérémonie se tiendra le 1er janvier 2027 à 10h, dans la halle sportive du Centre de congrès de Crans-Montana. Les proches des personnes décédées dans l'incendie ainsi que les personnes blessées et leur entourage seront notamment invités pour l'occasion. Les intervenants ayant porté secours et prodigué des soins seront également représentés. Ce rassemblement se déroulera en présence d'officiels fédéraux, cantonaux, communaux et étrangers.

Au-delà de l'épreuve vécue individuellement par les victimes du drame, ces différentes étapes de commémoration visent à favoriser le recueillement, le souvenir et la solidarité au niveau collectif. Avec cet hommage, le Canton du Valais entame un travail de mémoire qui se poursuivra avec la création d'un mémorial dont la réalisation est menée par une association indépendante issue de la société civile. «La mémoire est un bien commun qu'il nous appartient de préserver ensemble», souligne encore Christophe Darbellay.

L'incendie du bar Le Constellation a fait 41 morts et 115 blessés. Par son ampleur et le jeune âge des victimes, le drame a profondément marqué les esprits en Valais, en Suisse et au sein de la communauté internationale. (jah/ats)