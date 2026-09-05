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Le Centre fixe ses mots d’ordre pour le 29 novembre

Le Centre fixe ses mots d’ordre pour le 29 novembre

Réunis samedi à Granges-Paccot, les délégués du Centre Suisse doivent se prononcer sur les objets fédéraux soumis au vote le 29 novembre, notamment la révision de la loi sur le matériel de guerre et le financement additionnel de l’AVS.
05.09.2026, 10:0605.09.2026, 10:06
Le candidat Bernhard Altermatt, s&#039;exprime lors de l&#039;Assemblee des delegue(e)s de nomination des candidats au Conseil d&#039;Etat du parti Le Centre en vue des prochaines elections cantonales ...
Bernhard Altermatt, s'exprime lors de l'Assemblee des delegue(e)s.Keystone

Les délégués du Centre Suisse se réunissent samedi à Granges-Paccot (FR). Ils vont notamment arrêter leurs mots d'ordre sur la révision de la loi sur le matériel de guerre et sur le financement additionnel de l'AVS par un relèvement de la TVA, deux objets soumis au vote du peuple le 29 novembre.

L'assemblée des délégués devrait sans surprise apporter son soutien à ces deux objets. La présidence du Centre recommande en effet d'approuver tant la révision de la loi sur le matériel de guerre que le financement additionnel de l'AVS.

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Autre sujet de discussion du Centre Suisse, son initiative populaire «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés – pour en finir avec la discrimination du mariage» qui sera aussi soumise au peuple le 29 novembre. Le parti va officiellement lancer sa campagne en faveur de ce texte que les Chambres fédérales recommandent de rejeter.

Les principaux enjeux politiques actuels seront au coeur du discours du président du parti Philipp Matthias Bregy. Le conseiller fédéral et chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) Martin Pfister prendra aussi la parole devant les délégués. (dal/ats)

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