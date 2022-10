Voici la nouvelle candidate à la succession d'Ueli Maurer, Michèle Blöchliger. Image: sda

La Nidwaldienne Michèle Blöchliger veut succéder à Ueli Maurer

Et voici Michèle Blöchliger, une nouvelle candidate dans la course au siège de Ueli Maurer.

La conseillère d'Etat nidwaldienne Michèle Blöchliger (UDC) se porte candidate à la succession d'Ueli Maurer au Conseil fédéral, a-t-elle annoncé lundi à Stans. Elle est la première femme à se lancer dans la course. Trois autres candidats sont déjà en lice.

«Avec respect dû à la tâche, je suis candidate» au Conseil fédéral, a déclaré l'actuelle ministre des finances du canton de Nidwald. «J'ai bien réfléchi avant de me décider». Elle serait très heureuse si l'assemblée de nomination du parti cantonal soutenait sa demande. Elle a par ailleurs remercié Ueli Maurer, dont elle brigue la succession.

Le président cantonal de l'UDC, Roland Blättler, a déclaré qu'avec Michèle Blöchliger, Nidwald mettait en jeu une politicienne très expérimentée. Elle s'y connaît aussi bien au niveau économique qu'au niveau étatique.

Nidwald a enfin droit à un siège au Conseil fédéral

Lors de la conférence de presse, la conseillère d'Etat a reçu le soutien des deux membres de la députation nidwaldienne au Parlement fédéral. Outre son collègue de parti Peter Keller du Conseil national, le conseiller aux Etats radical Hans Wicki a également soutenu les ambitions de Michèle Blöchliger. Elle avait déjà fait savoir la semaine dernière qu'elle s'intéressait à la fonction au Palais fédéral. Après avoir discuté avec son entourage, elle a décidé de se porter candidate, comme elle l'a expliqué aux médias à l'hôtel de ville de Stans.

Michèle Blöchliger est avocate et habite à Hergiswil. Dans le canton de Nidwald, elle fait partie des politiciennes les plus en vue. Elle a été la présidente fondatrice de l'UDC de Nidwald en 1999, a fait de la politique pendant 16 ans au parlement cantonal et est conseillère d'Etat depuis 2018.

Michèle Blöchliger est la première femme à se porter candidate à la succession du conseiller fédéral Ueli Maurer. Sa candidature est déjà la deuxième en provenance de Suisse centrale: le directeur des finances zougois Heinz Tännler veut lui aussi devenir conseiller fédéral. Deux hommes du canton de Berne, le conseiller national Albert Rösti et le conseiller aux Etats Werner Salzmann, sont également candidats. (ats/svp)