Fathi Derder n'est plus. Keystone

Le journaliste et politicien Fathi Derder est décédé

Le journaliste vaudois et ancien conseiller national PLR, est décédé samedi à 54 ans, a annoncé sa famille lundi.

Fathi Derder, figure marquante du journalisme et de la politique en Suisse romande, s’est éteint samedi soir à l’âge de 54 ans, a annoncé sa famille lundi, rapporte le RTS. Ancien conseiller national PLR, il a marqué de son empreinte aussi bien le paysage médiatique que politique.

Fathi Derder a occupé le poste de rédacteur en chef adjoint de l’Info à la Radio Suisse Romande pendant onze ans, de 1998 à 2009. Cette année-là, il reçoit le titre de meilleur journaliste de Suisse romande décerné par la revue Schweizer Journalist. Cette même année, il quitte le média public pour prendre les rênes de La Télé en tant que rédacteur en chef, un poste qu’il occupera jusqu’en 2011.

En 2011, Fathi Derder décide de se lancer en politique et est élu au Conseil national sous la bannière du Parti libéral-radical vaudois. Pendant deux législatures, jusqu’en 2019, il siège à Berne, où il se distingue par son engagement en faveur de l’innovation et des médias.

A l’automne 2022, il a fait son retour à la RTS en coanimant avec Claire Mudry l’émission Drôle d’époque sur RTS Première. Un an plus tard, et jusqu’en juillet dernier, il a assuré la coproduction de l’émission Le Grand Soir. (jah)