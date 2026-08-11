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Votation: Guy Parmelin combat l’initiative sur l’alimentation

Bundespraesident Guy Parmelin spricht an einer Medienkonferenz zur Ernaehrungsinitiative am Dienstag, 11. August 2026, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Guy Parmelin présente les arguments du Conseil fédéral contre l’initiative sur l’alimentation, mardi à Berne.Keystone

Pourquoi Parmelin attaque l’initiative sur l’alimentation

Guy Parmelin lance la campagne du Conseil fédéral contre une initiative qui veut renforcer l’autosuffisance et développer la production végétale suisse.
11.08.2026, 15:1811.08.2026, 15:18

Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative sur l'alimentation. Mardi, à Berne, le ministre de l'Agriculture et président de la Confédération, Guy Parmelin, a expliqué devant les médias pourquoi le gouvernement recommande de voter non le 27 septembre.

L'initiative «Pour une alimentation sûre – grâce au renforcement d'une production indigène durable, à davantage d'aliments d'origine végétale et à une eau potable propre (initiative sur l'alimentation)» exige un taux d'autosuffisance plus élevé. Cet objectif doit être atteint grâce à une culture accrue d'aliments d'origine végétale.

L'initiative «Pour une alimentation sûre» sera soumise au peuple

La production d’aliments d’origine animale – viande, œufs notamment – revêt une grande importance en Suisse. Et de nombreuses terres agricoles suisses ne se prêtent pas à la culture, mais uniquement au pâturage, écrit le Conseil fédéral dans son exposé des motifs.

Et d'ajouter qu'en cas de oui, l’agriculture et l’alimentation devraient être réorientées d'ici dix ans. Les répercussions négatives sur l’environnement seraient ainsi délocalisées à l’étranger. (jah/ats)

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