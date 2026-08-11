Le lac de Lugano va perdre 10 centimètres pour aider le lac Majeur

La sécheresse force la Suisse à puiser dans le lac de Lugano. Image: KEYSTONE/TI-PRESS

La sécheresse met le lac Majeur et les rizières du nord de l’Italie sous pression. Pour leur venir en aide, davantage d’eau va être déversée depuis le lac de Lugano pendant dix jours, faisant baisser son niveau d’une dizaine de centimètres.

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Davantage touché que celui de Lugano par la sécheresse, le lac Majeur va bénéficier du déversement d'une partie des eaux du premier. Les régions rizicoles d'Italie voisine en profiteront aussi.

Le débit de déversement du lac de Lugano au niveau du goulet d'étranglement de Ponte Tresa passe de trois à huit mètres cubes par seconde pendant dix jours. Cette mesure, entrée en vigueur mardi, entraînera une baisse totale d’environ dix centimètres du niveau du lac de Lugano, a indiqué mardi l’Office tessinois des cours d’eau.

Elle fera l’objet d’une surveillance stricte, précise l'office dans un communiqué. La situation sera réévaluée au terme des dix jours en fonction de l’évolution des conditions hydrologiques et en tenant compte des besoins régionaux.

La mesure a été décidée par l’organe de consultation italo-suisse chargé de la régulation du niveau d’eau du lac Majeur et de la gestion des ressources en eau dans le bassin versant. Celui-ci s’est réuni d'urgence lundi à la demande du ministère italien de l’Environnement.

Cette réunion a été convoquée en raison de la situation critique du niveau du lac Majeur et des zones de culture du riz situées en aval dans les régions italiennes de Novara, de la Lomellina et de Milan. Le lac de Lugano et le lac Majeur sont reliés naturellement par la rivière Tresa. (sda/ats)