Le conseiller d'Etat Martin Pfister candidat au Conseil fédéral

L’élection au Conseil fédéral aura lieu le 12 mars. Il s’est écoulé plus de 50 ans depuis qu’une personne originaire du canton de Zoug a accédé au gouvernement suisse. La dernière en date était Hans Hürlimann (PDC), qui a exercé cette fonction de 1974 à 1982. (jah/ats)

Agé de 61 ans, Martin Pfister est directeur de la santé au sein du gouvernement zougois depuis 2016. Auparavant, il a occupé des fonctions de direction au sein d’associations professionnelles. Père de quatre enfants adultes, il a étudié l’histoire et possède une formation d’enseignant. Sur le site du Parlement zougois, il cite la randonnée, le jogging, la culture et la lecture parmi ses loisirs.

