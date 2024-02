Lancement d'un Parti communiste révolutionnaire en Suisse

Le Parti communiste suisse, créé en 1921, a existé jusqu'à son interdiction durant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, il a adhéré au futur Parti suisse du travail, aussi appelé Parti ouvrier et populaire. Ce dernier a obtenu une force électorale de 0,7% au Conseil national aux dernières élections fédérales. Son dernier représentant à la Chambre du peuple, le Neuchâtelois Denis de la Reussille, a été évincé par l'UDC. (jah/ats)

L'étincelle avance qu'aujourd'hui, 35% de la population suisse est favorable à l'abolition du capitalisme . «Des milliers de militants révolutionnaires veulent devenir actifs. Mais il n'y a pas de parti révolutionnaire qui leur permette de sortir de l'isolement et de la passivité».

Le mouvement dit se battre «pour rien de moins que la révolution communiste mondiale par la classe ouvrière. Ceci comme premier pas vers une véritable libération de l'humanité et de tout le potentiel humain».

Ils reçoivent 20 000 francs par mois et se battent contre la 13ᵉ rente AVS

Le courant marxiste L'étincelle appelle «à la plus grande campagne de recrutement communiste depuis plus de 100 ans», écrit-il mercredi dans un communiqué. Après une présentation devant les médias, jeudi, à Berne, les près de 300 communistes déjà réunis présenteront leur plan samedi.

Les communistes fondent un nouveau parti en Suisse, le Parti communiste révolutionnaire. Quelque 275 d'entre eux se réunissent, samedi, à Bienne. Leur but: passer à 500 membres d'ici au 10 mai prochain.

