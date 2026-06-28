assez ensoleillé26°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Le PLR a engagé un publicitaire de renom pour pousser son discours

Co-Parteipraesidentin und Nationalraetin Susanne Vincenz-Stauffacher, links, und Co-Parteipraesident und Staenderat Benjamin Mühlemann, rechts, öoeffnen den Champagner, an der Delegiertenversammlung d ...
Les deux coprésidents du PLR ont célébré la Suisse qui se réveille. Keystone

Le PLR a engagé un homme de l'ombre de renom en vue des élections 2027

Les campagnes de David Schärer contre les initiatives «No Billag» et «Pour Suisse à 10 millions!» ont été couronnées de succès. Le Parti libéral-radical (PLR) a décidé d'embaucher le communiquant à succès en vues des élections de 2027.
28.06.2026, 21:0528.06.2026, 21:05
Francesco Benini

Samedi, à Soleure, le Parti libéral-radical (PLR) avait déjà les yeux tournés vers les élections d’octobre 2027. Le responsable de la campagne du parti, le conseiller aux Etats Damian Müller, a réservé une surprise aux délégués. Le PLR s’est attaché les services du publicitaire bien connu David Schärer.

Plus de détails ici 👇🏼

Le PLR lance sa campagne pour les élections fédérales de 2027

David Schärer et sa collaboratrice Laura Zimmermann avaient récemment obtenu un mandat du comité contre l’initiative pour une Suisse à 10 millions. Les deux publicitaires avaient également conçu la campagne contre la baisse de la redevance SSR, un projet a été nettement rejeté en mars dernier.

David Schärer avait également conseillé Operation Libero, alors que Laura Zimmermann dirigeait l’l'organisation militante avec Flavia Kleiner. L’équipe avait remporté tous les combats qu’elle avait menés dans le cadre de votations.

La Suisse qui se lève tôt

David Schärer, conseiller en communication.
David Schärer est conseiller en communication.Image: Kenneth Nars

David Schärer a déclaré dans son allocution devant les délégués que les perspectives pour le PLR n'étaient pas mauvaises. Dans les périodes difficiles, il faut miser sur des forces qui ont fait leurs preuves. «Sans le PLR, le pays irait plus mal», tel est ce message que le parti et son nouveau communiquant veulent mettre en avant.

Le PLR et les Vert’libéraux fixent leurs mots d’ordre

Le publicitaire a ensuite montré des affiches et de courts films prévus pour la campagne électorale de 2027. Au premier plan figuraient des personnes qui s’engagent pour le parti. Le PLR est celui de «tous ceux qui règlent leur réveil», un motif récurent des libéraux-radicaux.

Voici donc des slogans possibles pour les affiches:

«L’Etat social vit grâce à ceux qui se lèvent tôt»
«Le parti de ceux qui financent les pistes cyclables»

La coprésidente du parti, Susanne Vincenz-Stauffacher, a repris cette idée de «parti des actifs» dans son discours. Elle a accusé les autres formations politiques d’empêcher ou de détruire la prospérité du pays.

Selon elle, la gauche a voulu un impôt élevé sur les successions et combattu l’abolition de la valeur locative. Le Centre, lui, a maintenu malgré sa défaite sur l’imposition individuelle son initiative sur l’imposition des couples mariés. Cela pourrait, de manière absurde, conduire à l’application de systèmes fiscaux différents au niveau de la Confédération et des cantons, a lancé Susanne Vincenz-Stauffacher.

La coprésidente du PLR veut faciliter la construction de logements

Dans ses critiques, la coprésidente n’a pas épargné non plus l’UDC. Le parti agrarien s’est opposé à l’accord de libre-échange avec les Etats sud-américains du Mercosur. Or, l’UDC souligne constamment que la Suisse n’a pas besoin d’accords bilatéraux avec l’Union européenne et devrait plutôt conclure davantage d’accords avec des Etats tiers.

Il faut mieux faire

De son côté, le coprésident Benjamin Mühlemann a souligné que le PLR avait présenté des propositions concrètes pour mieux exploiter le potentiel de main-d’œuvre qualifiée en Suisse, et donc aussi pour lutter contre une immigration trop élevée vers le pays.

Benjamin Mühlemann a également reconnu que les résultats électoraux du parti dans les cantons n’étaient pas satisfaisants. Selon lui, il faudra inverser la tendance en vue des élections nationales d’octobre 2027.

Dans la chaleur étouffante de la Rythalle de Soleure, les délégués du PLR ont finalement recommandé de rejeter l’initiative sur la neutralité de Christoph Blocher. Le résultat a été presque unanime, mais les voix n’ont pas été comptées. Il faisait probablement trop chaud.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L'actu en Suisse c'est par ici
L&#039;aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
Le franc suisse a un talon d&#039;Achille
1
Le franc suisse a un talon d'Achille
de Daniel Zulauf
Initiative UDC: Des trolls d&#039;extrême droite se sont immiscés dans la votation
1
Initiative UDC: Des trolls d'extrême droite se sont immiscés dans la votation
de Michael Graber
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
3
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
Thèmes
Des images d'Absinthe en Fête, dans le Val-de-Travers
1 / 14
Des images d'Absinthe en Fête, dans le Val-de-Travers

Absinthe en Fête prend place chaque année au mois de juin depuis 1998.
partager sur Facebookpartager sur X
Le fils de Neymar lui fait une jolie surprise sur la pelouse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Affaires Moretti: pourquoi les autorités n'ont rien vu
Relations dans des milieux troubles en Corse, finances opaques et croissance insolente: autant d’indices qui auraient pu inquiéter les autorités dans les affaires des Moretti. Pourquoi personne n’a bronché?
Le premier janvier, à 11h40, Jacques Moretti est entendu pour la première fois par les enquêteurs. C’est quelques heures à peine après l’incendie du bar Le Constellation dont il est propriétaire. Il se montre coopératif. Il est factuel et ne se laisse pas déborder par l’émotion, sauf quand il évoque les personnes inanimées qu’il a aidées à sortir du bar après avoir forcé la porte de secours qui était inexplicablement verrouillée ce soir-là, explique-t-il.
L’article