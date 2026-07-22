Le slogan pourrait même bientôt devenir une marque déposée. Image: Boris Bürgisser/montage watson

La casquette qui se moque de Trump s'arrache en Suisse

Une boutique en ligne helvétique vend actuellement des milliers de casquettes portant l’inscription «Switzerland great since 1291».

Jonas Hess / ch media

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Ce fut l’une des scènes marquantes de la Coupe du monde de football, du moins en dehors du terrain. Lors du huitième de finale opposant l’équipe nationale suisse à l’Algérie, le président de la Confédération Guy Parmelin portait une casquette rouge vif sur laquelle était inscrit: «Switzerland great since 1291».

L’allusion malicieuse à la «mode» lancée par le président Trump ne pouvait passer inaperçue. En revanche, l’engouement suscité par la casquette était plutôt inattendu. C’est du moins l’avis de Mario Lang. Peu après l’apparition très remarquée du conseiller fédéral UDC, l’entrepreneur a ajouté la casquette à l’assortiment de sa boutique en ligne, landjaeger.ch. Depuis, des milliers de commandes sont parvenues à son site de production de Büron. L'entrepreneur précise:

«Pendant les trois premiers jours, l’engouement a été incroyable. Aux moments les plus intenses, nous en vendions plusieurs milliers par jour.»

La demande reste aujourd’hui encore nettement supérieure à la normale. L’équipe continue de traiter les commandes passées, mais elle est désormais en mesure de répondre à la demande.

«Je n’aurais jamais imaginé que cela prendrait une telle ampleur»

L’entrepreneur, qui réside dans le canton d’Argovie, a dû considérablement augmenter ses effectifs en l’espace de deux semaines. En temps normal, trois à cinq personnes travaillent pour sa boutique. Aujourd’hui, jusqu’à trente personnes s’occupent de produire, d’emballer et d’expédier les articles, y compris le week-end. Mario Lang explique avoir recruté de nombreux renforts parmi les membres de sa famille et ses connaissances. Des étudiants à la recherche d’un emploi temporaire pour l’été ont également répondu à des annonces. Pour le patron lui-même, qui dirige une seconde entreprise, la charge de travail a elle aussi fortement augmenté:

«Pour moi, les vacances sont annulées»

«Cela correspond exactement à notre clientèle»

Mais ce sont ses clients qui ont attiré l’attention de Lang sur cette casquette. «Après le match, j’ai reçu des courriels de personnes qui me demandaient si nous allions également la vendre.» Il s’est alors renseigné et a pris sa décision:

«C’est un sujet qui fait parler de lui sur Internet, alors je me lance»

S'il ne fabrique pas lui-même les casquettes, il réalise les broderies et parle de «personnalisation» des vêtements. Il procède de la même manière pour d’autres produits, comme les tee-shirts ou les sweats à capuche. Les motifs ont presque toujours un lien avec la Suisse: ils représentent la croix suisse, des inscriptions ou d’autres éléments folkloriques. Qu’est-ce qui distingue précisément cette casquette de tous les autres articles?

«C’est l’histoire qui se cache derrière. C’est ce que les gens trouvent séduisant» Mario Lang

Selon lui, l’inscription symbolise la fierté nationale et le patriotisme. «Cela correspond exactement à notre clientèle.» Celle-ci compte notamment de nombreux hommes d’âge moyen ou plus âgés. Beaucoup de personnes sont certes fières de la Suisse, mais l’afficher aussi ouvertement n’est «pas du goût de tout le monde». La majorité de ses clients pourraient probablement être associés à des partis comme l’UDC, estime-t-il. Selon lui, la tendance autour de cette casquette devrait se prolonger.

«Et maintenant, à l’approche du 1er Août, elle s’accorde parfaitement avec le reste de notre assortiment»

Le slogan n’est pas encore une marque déposée

Selon l’entrepreneur, l’inscription «Switzerland great since 1291» n’est pas protégée. Il affirme avoir vérifié ce point auprès d’un avocat. Quelqu’un aurait toutefois déposé entre-temps une demande auprès des autorités. Marip Lang assure que cela ne l’inquiète pas, puisqu’il proposait déjà les casquettes dans sa boutique auparavant:

«Et il ne s’agit que d’un slogan, sans produit spécifique qui lui soit associé. A ma connaissance, l’inscription ne devrait donc pas pouvoir être reconnue comme une marque.»

Le slogan apparaît effectivement dans Swissreg, la base de données suisse des marques. La demande mentionnée par l'entrepreneur a été déposée par une personne domiciliée à Schötz. A ce jour, «Switzerland great since 1291» n’est donc pas encore enregistré comme marque. Nous aurions souhaité en savoir davantage sur les motivations du requérant, mais nos tentatives pour le contacter sont restées sans réponse. (adapt. dal)