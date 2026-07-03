Guy Parmelin fait sensation avec son couvre-chef. Image: keystone

Cet accessoire de Guy Parmelin n'est pas passé inaperçu

A Vancouver, Guy Parmelin s'est montré portant une casquette au slogan détournant le célèbre «MAGA» du président américain Donald Trump. Un clin d'œil remarqué avant la rencontre Suisse-Algérie.

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Visite de marque pour l'équipe nationale suisse lors du seizième de finale du Mondial: le président de la Confédération, Guy Parmelin, s'est rendu à Vancouver pour suivre sur place le match contre l'Algérie.

Qu'un conseiller fédéral assiste à un événement sportif suisse important n'a en soi rien d'étonnant. Qu'il en profite pour faire une déclaration vestimentaire, en revanche, l'est davantage.

Vidéo: watson

Lorsque Guy Parmelin a rencontré, avant le match (entre autres), le sélectionneur de la Nati Murat Yakin et le directeur Pierluigi Tami, il portait une casquette rouge difficile à ne pas remarquer. Sur l'inscription, on peut lire:

«Switzerland Great Since 1291»

Une bonne ambiance. Guy Parmelin et l'entraîneur de la Nati, Murat Yakin. Image: keystone

Un trait d'humour assumé

Ce à quoi la casquette fait référence ne fait aucun doute: le couvre-chef à l'inscription «Make America Great Again», célébré par le président américain Donald Trump et ses partisans.

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La casquette de Parmelin doit donc bel et bien être interprétée comme une pique: la Suisse n'a pas besoin d'être rendue «great» à nouveau, elle l'est déjà depuis des siècles.

Sur le plan sportif, tant les Etats-Unis que la Suisse se montrent «great» lors de ce Mondial. La nation hôte s'était déjà assuré sa qualification pour les huitièmes de finale il y a quelques jours face à la Bosnie. La Nati lui a emboîté le pas avec autorité tôt vendredi matin: l'équipe de Murat Yakin s'est imposée de manière convaincante 2-0 face à l'Algérie. En huitièmes de finale, la Nati affrontera le vainqueur du match entre la Colombie et le Ghana. (dab)