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Guy Parmelin rencontre la Nati et pique Trump avec sa casquette

Swiss Federal President Guy Parmelin wears a hat with the writing &amp;quot;Switzerland Great since 1291&amp;quot; prior to the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria at th ...
Guy Parmelin fait sensation avec son couvre-chef.Image: keystone

Cet accessoire de Guy Parmelin n'est pas passé inaperçu

A Vancouver, Guy Parmelin s'est montré portant une casquette au slogan détournant le célèbre «MAGA» du président américain Donald Trump. Un clin d'œil remarqué avant la rencontre Suisse-Algérie.
03.07.2026, 07:5703.07.2026, 10:15

Visite de marque pour l'équipe nationale suisse lors du seizième de finale du Mondial: le président de la Confédération, Guy Parmelin, s'est rendu à Vancouver pour suivre sur place le match contre l'Algérie.

Qu'un conseiller fédéral assiste à un événement sportif suisse important n'a en soi rien d'étonnant. Qu'il en profite pour faire une déclaration vestimentaire, en revanche, l'est davantage.

Vidéo: watson

Lorsque Guy Parmelin a rencontré, avant le match (entre autres), le sélectionneur de la Nati Murat Yakin et le directeur Pierluigi Tami, il portait une casquette rouge difficile à ne pas remarquer. Sur l'inscription, on peut lire:

«Switzerland Great Since 1291»
Switzerland&amp;#039;s head coach Murat Yakin, left, talks to Swiss Federal President Guy Parmelin prior to the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria at the BC Place stadi ...
Une bonne ambiance. Guy Parmelin et l'entraîneur de la Nati, Murat Yakin.Image: keystone

Un trait d'humour assumé

Ce à quoi la casquette fait référence ne fait aucun doute: le couvre-chef à l'inscription «Make America Great Again», célébré par le président américain Donald Trump et ses partisans.

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La casquette de Parmelin doit donc bel et bien être interprétée comme une pique: la Suisse n'a pas besoin d'être rendue «great» à nouveau, elle l'est déjà depuis des siècles.

Sur le plan sportif, tant les Etats-Unis que la Suisse se montrent «great» lors de ce Mondial. La nation hôte s'était déjà assuré sa qualification pour les huitièmes de finale il y a quelques jours face à la Bosnie. La Nati lui a emboîté le pas avec autorité tôt vendredi matin: l'équipe de Murat Yakin s'est imposée de manière convaincante 2-0 face à l'Algérie. En huitièmes de finale, la Nati affrontera le vainqueur du match entre la Colombie et le Ghana. (dab)

FILE - In this June 1, 2016, file photo, Republican presidential candidate Donald Trump wears his &amp;quot;Make America Great Again&amp;quot; hat at a rally in Sacramento, Calif. Hats with the now po ...
A titre de comparaison: Donald Trump avec sa casquette préférée.Image: AP/AP
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