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Benjamin Roduit mettra fin à sa carrière en 2027

Benjamin Roduit, Mitte-VS, spricht waehrend der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 29. Mai 2024 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Keystone

Ce politicien romand mettra fin à sa carrière en 2027

Le conseiller national valaisan Benjamin Roduit ne se représentera pas en 2027. Il ne briguera pas d'autres mandats.
18.08.2026, 18:1618.08.2026, 18:24

Il l'a annoncé dans les colonnes du Nouvelliste: le conseiller national Benjamin Roduit (Centre/VS) annonce la fin de sa carrière politique pour l'année prochaine.

Le parlementaire fédéral de 63 ans, sous la Couple depuis février 2018 et réélu à deux reprises, ne se représentera pas après les élections de 2027.

«A la fin de l'année prochaine, j’aurai près de dix ans passés au Parlement fédéral. Il faut laisser une chance à d’autres personnalités»
Benjamin Roduitle nouvelliste

Benjamin Roduit ne briguera pas d'autres mandats. Il n'est notamment pas intéressé par une candidature au Conseil d'Etat valaisan, assure-t-il.

La présidence de son parti en a été informée, indique le quotidien valaisan, avec lequel le politicien détaille dans une interview complète les enjeux autour de son départ.

(acu)

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