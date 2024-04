La ville de Bienne ne veut pas des communistes

Pour rappel, l'annonce de la création d'un nouveau parti communiste, fin 2023, avait fait des vagues. Via une série d'affiches de recrues collées dans plusieurs villes et universités, tout d'abord.

L'incroyable histoire d'un directeur des CFF accusé d'escroquerie

Il y a sept ans, Wolfgang Winter, directeur général d'Elvetino, a été licencié pour faute grave. Depuis lors, le secteur se demande quelles ont été ses fautes. Voici son histoire.

Wolfgang Winter était directeur de la filiale Elvetino des CFF, responsable de plus de 100 wagons-restaurants et bistros, et ne gagnait pas mal sa vie: 240 000 francs par an. Mais il en voulait plus. Le procureur de Zurich décrit dans son acte d'accusation comment il serait devenu un criminel.