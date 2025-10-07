bien ensoleillé10°
Israël

Dix Suisses de la flottille pour Gaza ont été expulsés d'Israël

Arrivee de 9 ressortissants suisses ayant participe a la flottille humanitaire pour Gaza « Global Sumud Flotilla » , ce dimanche 5 octobre 2025, a laeroport de Geneve. (KEYSTONE/Pierre Albouy)
Keystone

Les dix derniers Suisses de la flottille pour Gaza ont été expulsés d'Israël

Les dix ressortissants suisses de la flottille pour Gaza qui étaient encore retenus dans une prison israélienne ont été libérés mardi, annonce le DFAE. Ils se trouvent en Jordanie.
07.10.2025, 10:3507.10.2025, 10:40

Après le retour en Suisse de neuf membres de l'association Waves of freedom dimanche, qui avaient tenté de rejoindre l'enclave palestinienne de Gaza en guerre, les dix Suisses restants prisonniers en Israël ont été libéré. Contacté, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) confirme à watson:

«Le DFAE confirme que les 10 ressortissants suisses restants ont été expulsés d'Israël vers la Jordanie le 7 octobre 2025»
DFAE

Les dix ressortissants suisses étaient détenus dans la prison de Ktzi'ot. Parmi eux, l'ancien maire de Genève, Rémy Pagani, qui avait besoin de médicaments.

«Compte tenu des circonstances, ces personnes sont en bonne santé»
DFAE

Le DFAE précise:

«L'ambassade de Suisse à Amman accueille ces personnes à la frontière et organise leur hébergement et leur voyage vers la Suisse, prévu pour le 8 octobre. Le DFAE a rapidement informé les avocats des ressortissants suisses ainsi que l'organisation Waves of Freedom. Ceux-ci informent à leur tour directement les membres de la famille concernés, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Les coûts de ces services seront facturés aux personnes concernées conformément aux bases légales en vigueur»
DFAE

Développement suit.

(acu)

