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François Hollande fixe une condition pour renoncer à la présidentielle

epa13011562 French MP for the Socialist Party and former French President Francois Hollande leaves the weekly session of questions to the government at the National Assembly in Paris, France, 20 May 2 ...
Keystone

François Hollande fixe le scénario qui le ferait renoncer à la présidentielle

François Hollande participera à la primaire de la gauche en octobre. Il attendra ensuite décembre pour décider s’il tente un retour à l’Elysée.
02.09.2026, 10:3802.09.2026, 10:39

François Hollande ira voter à la primaire de la gauche en octobre et ne se présentera pas à la présidentielle si le vainqueur réussit à créer «une dynamique» d'ici décembre.

«Je suis socialiste, je voterai à la primaire bien sûr», a déclaré mercredi sur France inter l'ancien président qui dira «le moment venu» pour qui il se prononcera. Il a confirmé qu'il ne participerait pas à cette primaire car «son calendrier c'est le mois de décembre» pour décider d'une candidature «parce que décembre, dans une élection présidentielle, c'est le mois clé».

D'ici là, «il y aura une clarification à droite», a-t-il notamment jugé. «Il n'y aura qu'une seule candidature de la gauche sociale-démocrate», a-t-il assuré. Si le ou la gagnante de la primaire «a la dynamique nécessaire, pourquoi viendrais-je, moi, interférer?», a-t-il promis.

L'ex chef de l'Etat publie un nouveau livre «Unir. Nouveau monde, nouvelle gauche» dans lequel il présente «un projet» pour la France.

«Il y a aujourd'hui une nécessité que la France soit beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui et qu'elle soit plus unie autour de la seule priorité qui vaille dans une société qui vieillit, c'est-à-dire la jeunesse, l'éducation, la formation, la qualification et aussi la transition écologique», a-t-il affirmé. (jah/afp)

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