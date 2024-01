L'objectif des initiants est de verser une rente supplémentaire aux personnes qui touchent l'AVS. Keystone

Pourquoi le vote sur la 13ᵉ rente AVS est très «incertain»

Le 3 mars, les électeurs suisses voteront sur une initiative des syndicats et du PS pour une 13e rente AVS. Si les sondages prédisent une large acceptation du projet, le politologue Oliver Strijbis, lui, annonce un résultat plutôt serré.

Ralph Steiner Suivez-moi

Plus de «Suisse»

watson: On lit et on entend souvent que l'initiative pour une 13ᵉ rente AVS a de bonnes chances d'aboutir. On parle même d'une large victoire. Vous voyez cependant les choses un peu différemment ?

Oliver Strijbis: Pour l'instant, tout est très incertain. Un seul sondage a été réalisé l'année dernière. Sur la base de ce sondage, l'initiative a de bonnes chances d'aboutir. Mais les données sont encore très minces. Notre bourse électorale indique que les chances sont actuellement de 50/50 et je suis d'avis qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune méthode permettant de faire des pronostics plus précis.

Qui est Oliver Strijbis? Oliver Strijbis est professeur de sciences politiques à la Franklin University Switzerland à Lugano. Ses domaines de recherche comprennent la migration, mais aussi le comportement politique et l'appartenance ethnique.

Sur votre bourse électoral, les gens parient sur le résultat de la votation. Votre échantillon se compose d'une centaine de personnes, pour la plupart des étudiants en sciences politiques. Est-ce représentatif?

Non. Mais ce n'est ni nécessaire ni souhaitable.

«Il est bien plus important que les participants comprennent quelque chose aux affaires politiques en Suisse» Oliver Strijbis, politologue

Dans notre bourse électoral, il s'agit d'une moyenne d'avis d'experts. D'ailleurs, les participants peuvent gagner un peu d'argent en participant à cette bourse. Cela signifie qu'ils s'efforcent de faire les meilleures prévisions possibles et ne se contentent pas de donner leur avis.

Quel est l'avantage de votre bourse aux votes?

Le grand problème d'un sondage est qu'il mesure l'opinion des participants au moment où ils sont interrogés et non ce qu'elle sera le jour du vote. Or, on sait que, notamment dans le cas d'initiatives populaires, il peut s'écouler beaucoup de temps avant que l'opinion ne soit définitivement faite.

«Il est probable qu'il y ait encore un grand changement d'opinion»

Comme le veut la tradition, le pourcentage de votes négatifs augmentera sensiblement pendant la campagne de votation. La seule question est de savoir dans quelle mesure. Et c'est précisément ces facteurs qu'une bourse aux votes peut relativement bien prédire. Les sondages ne sont pas des prédictions et, à un stade aussi précoce, ils ne s'y prêtent pas encore.

Quels sont les éléments allant à l'encontre d'une acceptation de l'initiative?

Même si certaines sections cantonales font défection en s'abstenant ou même en soutenant l'initiative, les partis bourgeois sont dans l'ensemble assez unis contre l'initiative. C'est important, car cela pourrait leur permettre de convaincre un grand nombre de leurs électrices et électeurs de voter contre l'initiative d'ici le jour du référendum.

Y a-t-il d'autres raisons?

Oui, les opposants à l'initiative vont mener une campagne massive. Avec toutes les grandes associations patronales derrière eux, leur budget devrait être nettement plus important que celui des partisans. De plus, les initiatives ont généralement du mal à passer devant le peuple. Depuis 1950, à peine 11% d'entre elles ont été acceptées par le peuple et les cantons. Cela s'explique notamment par le fait que les électeurs ont tendance à choisir le statu quo lorsqu'ils ne sont pas sûrs d'un projet.

Parlons de l'initiative des jeunes libéraux-radicaux sur les retraites, également soumise au vote le 3 mars. Selon votre bourse de vote, elle n'a aucune chance.



«Le projet des jeunes libéraux-radicaux aura non seulement beaucoup de mal à passer, mais il risque même de subir une large défaite»

Pourquoi?

D'une part, l'initiative ne bénéficie pas d'un large soutien. Elle n'est soutenue que par le PLR et par l'Union patronale et l'Union des arts et métiers. De plus, il s'agit d'un projet de démantèlement, ce qui est très impopulaire, quelle que soit la position des partis. L'initiative veut relever progressivement l'âge de la retraite. Et si l'on doit travailler plus longtemps, le temps pendant lequel on peut toucher une rente diminue. C'est de facto un démantèlement. Tout démantèlement doit être compensé par un petit quelque chose. Sinon, un tel projet n'a aucune chance auprès des électeurs.



Le fait que deux projets de loi sur les retraites soient soumis au peuple le même jour joue-t-il un rôle?

Tout à fait. Je pense que cela joue un rôle dans la mesure où les partis bourgeois se concentrent sur la suppression de la 13e rente AVS. C'est une des raisons pour lesquelles – à l'exception du PLR – ils ne soutiennent pas la demande des jeunes libéraux-radicaux.

On peut donc dire qu'il est plus important pour les partis bourgeois de mettre à terre la 13e rente AVS plutôt que de voir l'initiative sur les rentes aboutir?

Oui. Les partis bourgeois ont réalisé qu'ils pouvaient contrer la 13e rente AVS. En revanche, l'initiative sur les rentes des jeunes libéraux-radicaux aura certainement du mal à passer. Pour les partis bourgeois, il ne vaut pas la peine de s'investir davantage.

La méthode utilisée: Une bourse électorale fonctionne comme une bourse financière – à la différence que ce ne sont pas des actions d'entreprises qui sont négociées, mais des actions d'événements futurs. Dans notre cas, l'événement serait: «L'initiative pour une 13e rente AVS obtient entre 50 et 59% de votes positifs». L'événement reçoit un prix de départ, par exemple 50 francs. S'il se produit, il vaut 100 francs; s'il ne se produit pas, il n'a aucune valeur. Les participants sont guidés par le gain financier. S'ils estiment qu'un événement est probable, ils achètent ses actions; dans le cas contraire, ils les vendent. Le cours qui en résulte fournit une indication sur la probabilité d'un événement.



Dans le cas de l'initiative pour une 13e rente AVS, la probabilité que l'initiative soit acceptée s'est négociée en moyenne à 47% au cours des trois derniers jours. La part de voix prédite pour le oui était en moyenne de 49,5%. Selon la bourse des pronostics, tout est donc encore ouvert.



Les bourses de pronostics se sont surtout établies aux Etats-Unis. Elles utilisent l'intelligence collective des participants. Comme il est possible de négocier 24 heures sur 24 pendant la période précédant les votations, les cours réagissent de manière sensible aux évolutions politiques. Ils sont plus dynamiques que les sondages. Les bourses de vote ne remplacent pas les sondages, mais peuvent être un complément précieux et compléter l'image des prévisions.



La méthode d'Oliver Strijbis a déjà été utilisée avec succès lors des élections parlementaires fédérales de l'année dernière.



Traduit de l'allemand par Barnabé Fournier