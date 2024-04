Les sections concernées demandent à la cheffe de la stratégie des Jeunes UDC, Sarah Regez, de se mettre en retrait de son poste. Image: SVP

Des sections des Jeunes UDC se distancient de l'extrême droite

Les sections réagissent à un article du Sontagsblick, selon lequel la cheffe de la stratégie des Jeunes UDC, Sarah Regez, aurait participé à une réunion secrète avec l'extrémiste de droite autrichien Martin Sellner.

Six sections cantonales alémaniques des Jeunes UDC prennent leurs distances avec les groupements extrémistes. Les idéologies de tous les extrêmes politiques n'ont pas leur place dans les valeurs du parti, ont fait savoir les sections mardi.

Les Jeunes UDC défendent une politique axée vers l'Etat de droit, la démocratie et le programme du parti, poursuit le communiqué. Les signataires sont les sections de Säntis (Appenzell Rhodes-Extérieures), des Grisons, Schaffhouse, Thurgovie, Soleure et de Bâle-Ville. Elles renoncent systématiquement à toute phraséologie et se distancient de tout soutien ou diffusion de tels contenus sur les réseaux sociaux.

Réunion secrète

Les six sections demandent à la cheffe de la stratégie des Jeunes UDC Sarah Regez de se mettre pour l'instant en retrait de son poste. Selon le Sonntagsblick du 31 mars, la Bâloise aurait participé à une réunion secrète avec l'extrémiste de droite autrichien Martin Sellner, à laquelle étaient également présents des membres du groupe radical «Junge Tat». Ce reproche doit être clarifié. Une éventuelle démission ou exclusion de la direction du parti doit être prise en considération.

Les auteurs de la lettre appellent également le nouveau président du parti, le Bernois Nils Fiechter, et l'ensemble de la direction du parti à se démarquer clairement de l'extrême droite. Aucune position officielle des Jeunes UDC Suisse n'est jusqu'ici disponible.

A la mi-mars, la police argovienne a empêché la tenue à Tegerfelden (AG) d'une conférence du militant Martin Sellner, qui a été interpellé et expulsé. Les Jeunes UDC argoviens se sont ensuite solidarisés avec l'Autrichien, ce qui a suscité des critiques. La section a finalement pris ses distances avec les positions d'extrême droite. (ats)