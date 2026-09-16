Selon Blick, Helene Budliger Artieda a été poussée vers la sortie par Guy Parmelin. Keystone

La directrice du Seco aurait démissionné

La directrice du Secrétariat d’Etat à l’économie, Helene Budliger Artieda, devrait quitter ses fonctions l'année prochaine. C'est ce que rapporte un article de «Blick».

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Départ de poids au sein de la Confédération: selon Blick, la directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), Helene Budliger Artieda, a remis sa démission. Interrogé par le journal, le Département fédéral de l'économie n’a souhaité ni confirmer ni commenter cette information.

Le quotidien avance que Guy Parmelin aurait suggéré à Helene Budliger Artieda, il y a déjà quelques semaines, d’envisager un départ anticipé. Pour l’heure, les raisons de cette décision ne peuvent faire l’objet que de spéculations. Certains initiés soupçonneraient le président de la Confédération de vouloir, avant un éventuel départ du Conseil fédéral, placer à ce poste une personne qui lui serait politiquement proche.

De proches alliés

D’autres spéculent sur un éventuel lien avec l’enquête de la Commission de gestion du Conseil national, toujours en cours. Celle-ci cherche à déterminer si des informations confidentielles ont été transmises lors des échanges entre le Seco et le groupe d’entrepreneurs réuni autour d’Alfred Gantner au sujet des droits de douane américains.

Guy Parmelin et Helene Budliger Artieda étaient pourtant considérés comme de proches alliés. Cette dernière a pris ses fonctions en 2022 et s’est surtout fait connaître pour son rôle dans les négociations autour de l’accord douanier avec les Etats-Unis. D'après Blick, la directrice du Seco doit quitter son poste début 2027. La date exacte de son départ n’est pas encore connue. (dab)

Traduit et adapté de l'allemand