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Ce que les Suisses achètent sur Galaxus en fonction de leur âge

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A 28 ou 60 ans, on ne commande pas les mêmes produits en ligne.Image: watson

Voici ce que les Suisses achètent sur Galaxus en fonction de leur âge

Les statistiques d'achats en ligne en disent beaucoup sur les clients. Galaxus a analysé quels produits étaient les plus sollicités selon les générations.
16.09.2026, 14:0516.09.2026, 14:05

Outre les produits relativement neutres comme les câbles USB, les téléphones portables ou les piles, certains achats en ligne permettent de tirer des conclusions sur l’âge des consommateurs. Pour son analyse, Galaxus a pris en compte les ventes sur Digitec et Galaxus réalisées en 2026 et jusqu’à la fin août, uniquement pour les produits dont au moins 500 exemplaires ont été écoulés.

18-24 ans: des feuilles à rouler et du gaming

Les 18 à 24 ans ne représentent qu'entre 1 et 2% des ventes de Galaxus. Mais une catégorie de produits ressort particulièrement chez eux: le tabac. Trois chichas sur dix et un quart des feuilles de tabac utilisées pour rouler sont achetés par des jeunes de la Gen Z.

Les contrôleurs pour les platines DJ, les casques de gaming et les systèmes de refroidissement liquide pour processeurs sont également très appréciés chez les jeunes. Cette classe d'âge représente un cinquième des ventes pour ce type de produits.

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-18 ans: gants de boxe et BD

Les moins de 18 ans s’intéressent davantage aux bandes dessinées, aux disques vinyles, aux gants de boxe et aux systèmes de communication pour motos ou scooter. Les abonnements mobiles bon marché rencontrent eux aussi du succès auprès des mineurs.

25-34 ans: la famille avant tout

Chez les 25-34 ans, deux thèmes dominent nettement: le mariage et l’arrivée des enfants. Les photos souvenirs semblent particulièrement importantes, puisque 60% des appareils photo jetables et analogiques sont achetés par cette tranche d’âge.

L’arrivée des enfants se reflète elle aussi clairement dans les achats. Plus de la moitié des tests de grossesse, des écharpes porte-bébé, des tables à langer et des tire-lait sont commandés par des personnes âgées entre 25 et 34 ans.

35-44 ans: des jouets pour les enfants

Lorsque les enfants grandissent, les parents leur achètent des produits liés à leurs différents loisirs.

La catégorie des 35 à 44 ans achète 75% des accessoires pour sièges vélo pour enfants, ainsi que six sacs d’école, crosses d’unihockey et ballons à eau sur dix. La craie de rue, les casques audio pour enfants et les toboggans aquatiques sont également très appréciés: 60% de leurs ventes sont réalisées auprès de cette tranche d’âge.

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45-54 ans: on se remet au sport

Avec l’âge, les 45 à 54 ans achètent davantage de lunettes de lecture. Quatre paires sur dix achetées en ligne finissent dans le panier de cette tranche d'âge. Mais celle-ci se distingue surtout par ses achats liés au sport. Tables de ping-pong, ballons de handball ou chaussures de tennis, autour de la cinquantaine, on semble décidé à entretenir sa forme.

55-64 ans: de quoi regarder la télé

Les lunettes de lecture sont également très demandées chez les 55 à 64 ans. Mais cette tranche d’âge s’intéresse aussi à la technologie. Elle achète principalement des récepteurs TV, des antennes paraboliques ou des GPS.

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+ de 65 ans: incontinence et trains électriques

Chez les plus de 65 ans, les accessoires pour appareils auditifs représentent 40% des achats, contre 30% pour les produits contre l’incontinence. Mais les loisirs ne sont pas en reste. Les retraités réalisent environ un quart des achats d’électronique pour trains miniatures.

Le tranche d’âge qui achète le plus sur Galaxus

Chez Galaxus, les 35-44 ans sont les plus gros acheteurs et représentent un tiers des ventes devant les 45-54 ans. Les plus de 55 ans comptent pour un cinquième des achats. Les moins de 25 ans sont ceux qui achètent le moins sur la plateforme.

(kek)

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