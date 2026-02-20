Météo: voici ce qui change dès ce week-end en Suisse

Après une période marquée par des précipitations abondantes sur la Suisse romande, un net changement de régime atmosphérique est prévu à partir de ce samedi 21 février. On fait le point.

Plus de «Suisse»

Dans les jours qui précèdent le week-end, de fréquentes précipitations, pluie en plaine et neige en altitude, ont été relevées dans toute la région romande, avec des cumuls très au-dessus des valeurs moyennes pour un mois de février.

Mais à compter de ce samedi, un changement de masse d’air est attendu: un anticyclone positionné sur la péninsule Ibérique repoussera les courants perturbés venant de l’Atlantique, permettant à de l’air très doux en provenance du sud-ouest d’affluer sur la Suisse, y compris sur la Suisse romande.



Des températures printanières attendues

Selon les prévisions de MétéoSuisse, de dimanche à mercredi, ce sont des températures maximales particulièrement élevées pour la saison qui attendent la région, avec des valeurs attendues entre environ 13 °C et 16 °C en plaine.

Ces niveaux de températures sont comparables à ce que l’on observe habituellement au début du mois d’avril, bien au-dessus des normales de fin février.En Suisse romande, cela se traduira notamment par des journées plus douces que la moyenne saisonnière, avec des maximales au-dessus de ce que l’on a connu ces dernières semaines.



Des incertitudes à moyen terme

Au-delà de mercredi, les incertitudes augmentent. Les prévisions laissent entrevoir une possible baisse des températures et un retour d’air plus frais et humide, mais sans certitude absolue à ce stade.

Cela signifie que la seconde moitié de la semaine, à partir de jeudi ou vendredi prochain, pourrait voir le retour de conditions plus fraîches, avec pluie et neige en montagne selon l’évolution des obstacles atmosphériques.