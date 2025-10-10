KEYSTONE (MONTAGE)

Ce sondage sur le F-35 ne va pas plaire au Conseil fédéral

Seuls 18% des Suisses acceptent de payer les surcoûts exigés par Washington dans le dossier du F-35, selon un nouveau sondage Tamedia. Un quart des personnes interrogées veulent annuler l'achat.

Les sondages en défaveur du F-35 se suivent et se ressemblent. Le dernier en date, commandé par Tamedia auprès de l'institut LeeWas, indique ainsi que seule une minorité de la population fait confiance aux choix prônés par le Conseil fédéral dans ce dossier.

Ainsi, seule 18% de la population sondée estime qu'il faut payer les surcoûts demandés par Washington et continuer le programme. Les votants PLR sont le groupe politique le plus favorable à cette solution avec 32% des sondés convaincus.

Un autre 23% estime qu'il faut acheter moins d'avions avec l'enveloppe de six milliards, votée par le peuple. C'est notamment la solution préconisée par les plus de 65 ans, qui sont à 33% en faveur de cette idée, ainsi que des votants vert'libéraux (35%).

Voici pour les pourcentages les plus en faveur du maintient de l'avion. Du côté des autres solutions, plus radicales, ça pique:

25% estiment qu'il faut annuler purement et simplement l'achat. Le chiffre monte à 29% pour les femmes sondées (21% pour les hommes), et à 32% pour les 18-34 ans. Les votants socialistes sont pour cette solution à 35%, qui monte même à 48% pour les sympathisants verts.



27% estiment qu'il est nécessaire de garder un avion de combat, mais qu'il faut relancer le processus d'acquisition pour trouver un autre avion de combat, comme le Rafale par exemple.

Enfin, 5% estime encore qu'il faut organiser une votation populaire sur les surcoûts, et 2% des sondés n'ont pas d'avis.

Le sondage, réalisé les 16 et 17 septembre derniers auprès de 14 775 personnes en Suisse, estime que sa marge d'erreur est de 2%.

(acu)