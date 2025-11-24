La SSR taille 900 postes pour survivre
La SSR s’apprête à vivre l’un des plus grands plans de réduction d’effectifs de son histoire. D’ici 2029, l’entreprise annonce vouloir supprimer 900 équivalents temps plein. Une décision directement liée au programme d’économies imposé par la baisse progressive de la redevance média décidée par le Conseil fédéral. Pour rester dans les clous, la SSR doit économiser 270 millions de francs dans les cinq prochaines années, dont 125 millions déjà à trouver avant 2027.
Ces suppressions de postes toucheront toutes les régions. Une première tranche — environ 300 emplois — fait déjà partie du programme d’économies en cours, soumis à consultation et actuellement en mise en œuvre. Les 600 autres postes seront supprimés d’ici 2029. L’entreprise souligne que les départs naturels et les retraites amortiront partiellement le choc, mais reconnaît que des licenciements seront inévitables. Le plan social SSR s’appliquera et une procédure de consultation est ouverte.
Pour la direction, ces coupes ne sont pas un choix mais une conséquence directe du contexte politique et de la mutation du secteur, marqué par le basculement massif du public vers le numérique.
Le projet de transformation «Enavant SRG SSR» sert de cadre à cette réorganisation. Si l’entreprise revoit sa gouvernance et adapte ses structures, la question de l’emploi constitue le volet le plus concret et le plus sensible de ce chantier. Les réductions toucheront toutes les régions et les services centraux, sans précision détaillée à ce stade.
La SSR affirme vouloir mener ces suppressions de manière «socialement acceptable», mais le processus s’étendra sur plusieurs années, au rythme de l’évolution budgétaire. La période 2026–2029 sera particulièrement tendue: c’est durant ces années que les effets de la baisse de la redevance se feront le plus ressentir. (jah)