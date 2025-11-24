Entre mutation numérique et pression politique, la SSR enclenche un plan social majeur. Keystone

La SSR taille 900 postes pour survivre

Pour absorber 270 millions d’économies, la SSR confirme une réorganisation profonde marquée par la disparition de 900 postes d’ici 2029.

Plus de «Suisse»

La SSR s’apprête à vivre l’un des plus grands plans de réduction d’effectifs de son histoire. D’ici 2029, l’entreprise annonce vouloir supprimer 900 équivalents temps plein. Une décision directement liée au programme d’économies imposé par la baisse progressive de la redevance média décidée par le Conseil fédéral. Pour rester dans les clous, la SSR doit économiser 270 millions de francs dans les cinq prochaines années, dont 125 millions déjà à trouver avant 2027.

Le détail des 270 millions d’économies D’ici 2029, la SSR devra économiser 270 millions de francs, soit 17% de son budget 2024. Ce montant résulte de trois facteurs: 120 millions de manque à gagner lié à la baisse de la redevance média et à l’exemption élargie de certaines entreprises; 90 millions de recul attendu des recettes commerciales; 60 millions d’augmentation des coûts d’exploitation, due au renchérissement. (jah)

Ces suppressions de postes toucheront toutes les régions. Une première tranche — environ 300 emplois — fait déjà partie du programme d’économies en cours, soumis à consultation et actuellement en mise en œuvre. Les 600 autres postes seront supprimés d’ici 2029. L’entreprise souligne que les départs naturels et les retraites amortiront partiellement le choc, mais reconnaît que des licenciements seront inévitables. Le plan social SSR s’appliquera et une procédure de consultation est ouverte.

Pour la direction, ces coupes ne sont pas un choix mais une conséquence directe du contexte politique et de la mutation du secteur, marqué par le basculement massif du public vers le numérique.

«Nous regrettons ces suppressions. Mais les décisions politiques et le contexte dans lequel évolue notre entreprise ne nous laissent pas d'autre choix. La SSR procédera de manière aussi responsable et socialement acceptable que possible.» Susanne Wille

Susanne Wille. Keystone

Le projet de transformation «Enavant SRG SSR» sert de cadre à cette réorganisation. Si l’entreprise revoit sa gouvernance et adapte ses structures, la question de l’emploi constitue le volet le plus concret et le plus sensible de ce chantier. Les réductions toucheront toutes les régions et les services centraux, sans précision détaillée à ce stade.

La SSR affirme vouloir mener ces suppressions de manière «socialement acceptable», mais le processus s’étendra sur plusieurs années, au rythme de l’évolution budgétaire. La période 2026–2029 sera particulièrement tendue: c’est durant ces années que les effets de la baisse de la redevance se feront le plus ressentir. (jah)