ciel clair
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Avec la décision sur la marque On, la croix suisse est en danger

Nationalrat David Roth, SP-LU, spricht waehrend der Fruehlingssession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 19. Maerz 2026 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Le conseiller national David Roth souhaite restreindre à nouveau l'utilisation de la croix suisse.Image: anthony anex/keystone

Cette décision trahit la «promesse de la croix suisse»

La marque On a relancé le débat autour de l'utilisation de la croix suisse sur les produits fabriqués à l'étranger. Désormais, la politique s'en mêle.
27.03.2026, 20:5327.03.2026, 20:53
Florence Vuichard / ch media

Les autorités desserrent l’étau: désormais, des produits fabriqués à l’étranger peuvent eux aussi faire de la publicité avec la croix suisse. C’est la position adoptée par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Après la plainte visant l’utilisation de la croix suisse sur des baskets On fabriquées au Vietnam, l’office a procédé à une nouvelle évaluation et, dans la foulée, a réinterprété les règles. De manière plus généreuse qu’auparavant.

Si la croix suisse est placée entre deux mots comme «Swiss» et «Engineering», le public perçoit l’ensemble comme une affirmation unifiée, comme l’a expliqué le juriste de l’IPI Alexander Pfister à CH Media, éditeur de watson. Dès lors, la croix suisse n’est «pas interprétée isolément comme l’indication d’un produit fabriqué en Suisse». Autrement dit, on peut utiliser la croix suisse pour des baskets produites à l’étranger.

Clothing Companies In Poland On shoes are seen at the store in Krakow, Poland on June 16, 2025. Krakow Poland PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xJakubxPorzyckix originalFilename: porzycki-clothing2506 ...
La marque de baskets On a relancé le débat autour de la croix suisse.Image: Jakub Porzycki/Imago-Images

Mais cela ne convainc pas le conseiller national PS David Roth:

«Cette modification repose exclusivement sur une précision d’interprétation de l’IPI, et non sur une adaptation de la loi elle-même».

Et cette nouvelle interprétation contredit «le sens et l’objectif» de la législation Swissness, entrée en vigueur en 2017 et destinée à prévenir les abus de la marque «Suisse».

Chaussures On: «l'entreprise me répugne d'un point de vue éthique»

Le socialiste entend désormais mettre un coup d’arrêt politique à cet assouplissement et a élaboré une initiative parlementaire qu’il déposera lors de la prochaine session. Concrètement, il souhaite compléter la loi sur la protection des marques par un article. Celui-ci doit garantir que la croix suisse ne puisse être utilisée que sur des produits remplissant l’ensemble des conditions prévues par la loi. L’utilisation de la croix suisse en lien avec des indications relatives à des prestations partielles réalisées en Suisse, telles que la recherche, le développement, la conception ou le design, serait ainsi explicitement interdite.

Avec cette démarche, David Roth ne veut pas renégocier la législation Swissness, mais simplement préciser, par une «adaptation minimale et ciblée de la loi sur la protection des marques», que la croix suisse – y compris lorsqu’elle est combinée à des indications d’origine partielles – ne peut être utilisée que si tous les critères légaux de l’indication de provenance «suisse» sont remplis.

Cette initiative devrait réjouir tous les entrepreneurs qui choisissent délibérément de produire en Suisse afin de pouvoir utiliser la croix suisse dans leur communication. C’est le cas d’Adrian Steiner, directeur du fabricant de machines à café Thermoplan:

«La croix est une promesse, elle est à juste titre soumise à des exigences élevées»

(trad. hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
de Margaux Habert
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
de Reto Heimann
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
1
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
de Alessia Barbezat
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
1
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Une meute de chiens échappent de l’abattage en sautant d'un camion.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Swiss double le nombre de ses vols entre Zurich et Delhi
A cause de la guerre au Moyen-Orient, la compagnie Swiss va muscler son offre de vols directs pour Dehli. Cette nouvelle offre débute à partir du 1er avril.
La compagnie aérienne Swiss va doubler le nombre de ses vols directs entre Zurich et Delhi à compter du 1er avril. Jusqu'au 31 mai, elle proposera une deuxième liaison quotidienne en plus de son vol régulier vers l'Inde. Cette décision s'explique par la perturbation du trafic aérien régulier due à la guerre au Moyen-Orient.
L’article