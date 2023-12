Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

Cela concerne les politiciens qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite lorsqu'ils quittent le conseil et qui «ne peuvent pas obtenir un revenu équivalent à celui de conseiller ou qui sont dans le besoin», comme le stipule la loi. Cette aide est disponible pendant deux ans au maximum et peut atteindre 2450 francs par mois , ce qui correspond à la rente AVS maximale d'une personne seule.

Depuis 2003, les parlementaires non réélus ainsi que ceux qui ont démissionné ont la possibilité de demander une aide dite de transition pendant une période limitée.

En effet, un mandat parlementaire permet de vivre confortablement. Un membre du Conseil national gagne en moyenne 132 500 francs par an, contre 142 500 francs au Conseil des Etats.

En fonction de la situation professionnelle et privée de chacun, la non-réélection peut aussi représenter un certain manque à gagner. Durant leur mandat, certains élus abandonnent leur activité professionnelle au profit de leur carrière politique. Ils voient donc leur principale source de revenus disparaître.

La Suisse 8ᵉ du classement Pisa, faut-il s'inquiéter?

Selon l'enquête Pisa, un quart des jeunes Suisses éprouvent des difficultés à lire. Andrea Erzinger, de l'Université de Berne, explique ce que cela dit de notre système éducatif.



watson: Dans la dernière étude Pisa, les écoliers suisses ont obtenu 508 points en mathématiques. Seuls huit pays sur 81 font mieux, dont six pays asiatiques. Que pouvons-nous en tirer?

Andrea Erzinger: Ces pays ont un système éducatif davantage axé sur la performance et les élèves doivent consacrer beaucoup plus de temps après l'école à faire leurs devoirs, par exemple. Une situation qui ne serait pas applicable chez nous.