Initiative sur la neutralité: Blocher reconnaît déjà sa défaite
«Je savais dès le départ que, pour l’initiative sur la neutralité, la probabilité de perdre était plus grande que celle de gagner. Pas besoin d’être devin pour le savoir». C’est ce qu’affirme Christoph Blocher, figure historique de l’Union démocratique du centre (UDC), dans une interview accordée à la Sonntagszeitung.
A une semaine de la votation, Christoph Blocher reconnaît ainsi déjà la défaite qui se profile. Selon les derniers sondages, seul environ un tiers des votants souhaite encore accepter le texte, qui réclame une interprétation stricte de la neutralité armée.
En Suisse, «on n’a plus conscience de ce que représentent l’horreur des guerres, leurs causes et la prévention des conflits par un petit Etat comme la Suisse», affirme le tribun zurichois. C’est pourquoi il aurait été difficile de faire comprendre à la population les objectifs de l’initiative.
Blocher respectera le résultat
Christoph Blocher qualifie de «dénigrement» le fait que ses adversaires le présentent comme quelqu’un de complaisant envers Vladimir Poutine. Il comprend en revanche que la Suisse sympathise avec l’Ukraine et déclare à la «Sonntagszeitung»:
L'ancien ministre de désormais 85 ans affirme qu’il acceptera le résultat de la votation et qu’il l’observera de près. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis aurait promis que la Suisse resterait neutre. Christoph Blocher affirme:
(adapt. dal)