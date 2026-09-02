Ce conseiller d'Etat romand démissionne pour un poste clé à la SSR

Après douze ans au gouvernement neuchâtelois, Laurent Favre démissionnera fin mars 2027. L’élu PLR représentera ensuite le Conseil fédéral au conseil d’administration de la SSR.

Plus de «Suisse»

Après 12 ans au Conseil d'Etat neuchâtelois, le PLR Laurent Favre va démissionner à la fin du mois de mars 2027. Il a choisi une reconversion hors du domaine politique en représentant le Conseil fédéral au sein du conseil d'administration de la SSR dès le printemps prochain.

«Je suis arrivé au bout d'un cycle de 12 ans», a déclaré mercredi devant la presse le conseiller d'Etat neuchâtelois. Laurent Favre a expliqué avoir remis avec beaucoup d'émotion et le sentiment du devoir accompli sa lettre de démission pour la fin mars 2027, au milieu de la législature.

Laurent Favre. Keystone

«Ce sera le bon moment pour le passage de témoin», a-t-il ajouté en évoquant sa succession au sein du Conseil d'Etat. «Le siège du PLR me semble solide», a ajouté visiblement ému Laurent Favre. Pour le ministre démissionnaire, cette personnalité pourra faire ses preuves avant les élections cantonales de 2029.

Mandat fédéral

Le Neuchâtelois va intégrer, dès le printemps prochain, le conseil d'administration de la SSR comme représentant du Conseil fédéral. «C'est un mandat fédéral très enthousiasmant malgré les défis financiers», estime celui qui confie avoir reçu une sollicitation du Conseil fédéral pour cette fonction. Pour Laurent Favre, c'est une reconversion professionnelle pour servir les institutions.

L'élu PLR est candidat à un autre mandat dans le domaine de l'énergie, sans toutefois donner davantage de détails. Mais il estime qu'il est trop tôt pour dire s'il s'agit là de la fin de sa carrière politique.

Mobilité 2030

«J'ai toujours porté mes projets avec beaucoup de conviction et de coeur». Laurent Favre a notamment évoqué la stratégie Mobilité 2030 ayant permis la réalisation des contournements autoroutiers du Locle et de La Chaux-de-Fonds, ainsi que l’obtention du financement fédéral de la ligne directe.

Le chef du Département du développement territorial et de l'environnement est au Conseil d'Etat depuis 2014. Elu le 28 septembre 2014 lors d’une élection complémentaire, Laurent Favre a ensuite été réélu à trois reprises en 2017, 2021 et 2025. Il a également présidé deux fois le Conseil d'Etat en 2017-2018, puis en 2021-2022.



A 54 ans, il entend désormais retrouver un équilibre de vie et réussir de nouveaux projets familiaux et professionnels.

«Cette démission est l'opportunité de retrouver une certaine liberté de parole»

Jusqu’à la fin de son mandat, Laurent Favre entend se consacrer à l’avancée des dossiers en cours.

Succession au Conseil d'Etat

Le PLR neuchâtelois a annoncé dans la foulée de cette annonce qu'il va engager dans les prochaines semaines un processus de candidature afin de désigner la personnalité la mieux à même de succéder au conseiller d'Etat démissionnaire. Le parti tentera de convaincre la population neuchâteloise de maintenir ce siège dans ses rangs. (jah/ats)