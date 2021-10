Thierry Burkart est le nouveau visage du PLR

Moutier, Maudet, Valais: on a (aussi) rigolé dimanche!​

C'est lundi et vous avez déjà besoin de vous détendre (on le sait). Voici quelques mèmes qui reviennent sur les élections et la votation de ce dimanche.

Moutier excité de divorcer pour se remarier, le PDC dans le dur en Valais et Maudet qui se fait éjecter à Genève: c'est vrai qu'il y avait de quoi être inspiré après ce dimanche politique en Suisse romande.

Sur les réseaux, l'humoriste Thomas Wiesel et ses compères memeurs et petits rigolos s'en sont donné à coeur joie en analysant les résultats des élections et votation à leur manière.

Pour la récapitulation plus sérieuse de ce dimanche politique - au cas où vous étiez occupés à siroter …