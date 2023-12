La question est donc la suivante: pourquoi ne sont-ils pas intervenus? Pourquoi n'ont-ils pas refusé à Baume-Schneider un changement précoce? Apparemment, c'était le cas lors de la séance: la Jurassienne a déclaré qu'elle souhaitait reprendre le département de l'Intérieur. Et le nouveau conseiller fédéral Beat Jans a immédiatement montré son accord pour être à l'avenir responsable de Justice et Police et donc aussi de l'asile.

Le gouvernement tente d'éviter de tels votes. Dans la mesure du possible, personne ne doit être contraint de travailler dans un département contre sa volonté. Avant la séance, on cherche donc des solutions pour concilier des souhaits divergents. Ce n'est qu'en cas d'échec que les conseillers fédéraux votent, ce qui s'est déjà produit plusieurs fois lors de l'attribution des fonctions.

Où vivent les boomers? Et les millenials? La situation dans votre commune

Plusieurs groupes d'âge vivent en Suisse, mais leur répartition n'est pas homogène sur le territoire national. Notre carte interactive montre quelles générations vivent dans votre commune.

Ils cherchent un travail qui a du sens et veulent un salaire correct. C'est ainsi que les sondages décrivent les membres de la génération Z, soit les jeunes nés entre 1997 et 2012. On dit en revanche des baby-boomers (nés entre 1946 et 1964) qu'ils sont particulièrement assidus et fidèles à leur employeur.