Philippe Demierre est en lice pour un second mandat au Conseil d'Etat. Keystone

Philippe Demierre candidat de l'UDC au Conseil d'Etat fribourgeois

Philippe Demierre se présentera pour un second mandat au Conseil d'Etat fribourgeois. Il a été désigné par son parti pour les élections cantonales de novembre.

Plus de «Suisse»

L'UDC fribourgeoise lance le ministre sortant Philippe Demierre dans la course au Conseil d'Etat lors des élections cantonales de novembre. Président de l'exécutif cantonal cette année, le citoyen d'Ursy âgé de 57 ans tentera d'y décrocher un deuxième mandat.

Les membres ont «plébiscité» le ministre de la santé et des affaires sociales, selon le communiqué. Le choix de Philippe Demierre a été arrêté mercredi soir à Attalens à l'occasion de l’assemblée de nomination à l’élection au Conseil d’Etat, tenue après l'assemblée générale cantonale 2026 de l'UDC du canton de Fribourg.

La désignation officielle de Philippe Demierre est ainsi intervenue par un vote unanime, «par acclamation sous les applaudissements nourris des membres présents». «Ce vote unanime témoigne de la confiance absolue du parti envers le travail accompli par le candidat», a précisé l'UDC fribourgeoise.

Avec détermination

Philippe Demierre s'est dit «prêt à poursuivre son engagement au service du canton avec la même détermination». Fin janvier, il avait subi des critiques dans son parti. Les reproches du comité central de ne pas mener une «politique de droite» visaient toutefois aussi les deux partenaires bourgeois de l'exécutif, Le Centre et le PLR.

Pour rappel, l'assemblée de nomination aurait dû se tenir il y a deux semaines à Chiètres, mais elle avait été reportée en raison du drame survenu la veille dans la commune lacoise. Un incendie criminel d'un car postal avait causé en effet le 10 mars la mort de six personnes, dont l'auteur présumé, un Suisse âgé de 65 ans.

Un passage à l'HFR

Elu au gouvernement en novembre 2021, Philippe Demierre est né le 1er septembre 1968 à Billens, dans la Glâne. Domicilié à Esmonts/Ursy, ancien député, disposant d'un CFC d'agriculteur, il est père de deux enfants, divorcé et remarié. Le ministre présente une vie associative centrée sur la musique et le ski.

Avant d'entrer au Conseil d'Etat, au début de 2022, Philippe Demierre a travaillé en qualité de responsable administratif de la clinique de médecine de l'Hôpital fribourgeois (HFR), ce dernier figurant au rang de ses dossiers quotidiens. (sda/ats/svp)