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Incendie du Constellation: un nouveau prévenu auditionné

Incendie du Constellation: un nouveau prévenu auditionné

L’adjoint au chef de la sécurité publique de Crans-Montana a été auditionné mardi dans le cadre de l’enquête sur l’incendie du Constellation.
12.05.2026, 11:3712.05.2026, 11:37

L’actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune de Crans-Montana est auditionné, ce mardi, dans le cadre de l'incendie du bar Le Constellation. L'homme a choisi de collaborer avec la justice.

L'employé communal s'est présenté au campus Energypolis de Sion, un peu avant 08h30 – heure de son audition -, en compagnie de son avocat. Selon une source proche du dossier, l'homme a choisi de répondre aux questions du pool des procureures en charge de l'affaire et des quelques dizaines d'avocats présents.

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Cette audition suit celle de l'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de Crans-Montana, Patrick Clivaz (lundi) et précède celle de l'ancien président de la commune de Chermignon entre 2009 et 2016, Jean-Claude Savoy (mercredi).

Place à la commune de Chermignon

En 2015, alors qu'il était en poste, le politicien avait signé une autorisation d'exploiter en faveur du bar Le Constellation, à la suite de travaux mandatés par le nouveau gérant, Jacques Moretti. Le Valaisan n'avait pas poursuivi sa carrière politique au moment de la création de la commune de Crans-Montana, au 1er janvier 2017

A police seal is applied at the entrance of the &quot;Le Constellation&quot; bar after the fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge, in Crans-Montana, Switzerland, Friday, January 30, 2 ...
Le scellé sur la porte du Constellation (archives).Image: KEYSTONE

Dans cette affaire, tous les prévenus – ils sont actuellement au nombre de treize – doivent tous répondre d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. L'ancien conseiller communal de Chermignon en charge des constructions (2013-2016) sera, lui, convoqué pour la première fois par le MP le 3 juin, deux jours avant une nouvelle audition du gérant du bar, Jacques Moretti. (jah/ats)

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