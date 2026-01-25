ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Le Valais relance le débat sur l’assurance obligatoire des

Après Crans-Montana, le Valais relance le débat sur l’assurance obligatoire des bâtiments

La création d’un établissement cantonal d’assurance des bâtiments revient sur la table en Valais.
25.01.2026, 09:1825.01.2026, 09:18
Une vue generale de la salle du Grand Conseil valaisan, lors d&#039;une seance du Grand Conseil ce mercredi 17 decembre 2025 a Sion. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Une vue generale de la salle du Grand Conseil valaisan, lors d'une séance du Grand Conseil.Keystone

La question de la création d'un établissement cantonal d'assurances des bâtiments en Valais refait surface après le drame de Crans-Montana. Un postulat socialiste en ce sens, déposé en juin 2025 auprès du Grand Conseil valaisan, sera vraisemblablement traité en mars.

La députée Silvia Eyer est l'autrice d'un texte qui demande au Conseil d'Etat d'examiner plusieurs mesures. Le PS demande «l'introduction d'une obligation de conclure une assurance pour tous les bâtiments du canton du Valais», a confirmé samedi à Keystone-ATS le président du PS du Valais romand, Clément Borgeaud.

«Porte d’entrée pour les criminels»: le cas Moretti interroge à l'UDC

Le Parti socialiste milite aussi pour la mise en place d'un organisme cantonal d'assurance des bâtiments, de droit public, chargé de couvrir les incendies et les dommages dus à des éléments naturels et d'encourager la prévention des dommages. Il demande enfin au Conseil d'Etat d'instaurer une obligation d'assurer tous les bâtiments cantonaux et communaux auprès de cet établissement.

Dix-neuf cantons suisses prévoient actuellement une obligation de conclure une assurance pour les bâtiments auprès d'un établissement cantonal d'assurance des bâtiments. Le Valais n'en fait pas partie.

«Une option à analyser»

Dans une interview accordée vendredi au Walliser Bote, le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer a donné son point de vue sur la création d'un établissement cantonal d'assurances des bâtiments en Valais:

«Je pense que nous devons analyser sérieusement cette option. Il reste toutefois des questions en suspens, notamment en matière de droit de la concurrence.»

Pour le chef du Département valaisan de la sécurité, «il faut également faire la distinction entre une assurance immobilière en tant qu'institution et la question d'une assurance immobilière obligatoire. Ces deux aspects doivent être examinés séparément.»

«Je ne crois toutefois pas à une 'solution miracle'», a poursuivi l'élu PLR.

«Cela s'est vu dans le canton de Berne, où l'on a récemment constaté à Lauterbrunnen que de nombreux contrôles n'avaient pas été effectués et que plusieurs entreprises avaient dû être fermées. Ce qui est déterminant, c'est que les règles soient applicables et que les contrôles aient effectivement lieu.»

Traité très vraisemblablement en mars

«Le programme de la session de mars (ndlr: du 9 au 13) n'a pas encore été arrêté, mais je peux bien croire que ce postulat soit traité à cette occasion», a de son côté précisé la présidente du législatif cantonal, Patricia Constantin, à Keystone-ATS.

La Grande Baillif annonce également «préparer quelque chose de spécial», en début de session, afin de rendre hommage aux victimes du drame du bar «Le Constellation». Une minute de silence sera notamment observée le lundi 9 mars. (dal/ats)

Thèmes
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
1 / 9
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
partager sur Facebookpartager sur X
-Hommage à ski aux victimes de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les premières excuses du Conseil fédéral
En 1995, la Suisse commémora aussi la fin de la guerre cinq décennies plus tôt par la reconnaissance officielle des erreurs du Conseil fédéral de l’époque en matière de politique de réfugiés. Personne ne se doutait alors que le rôle de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale allait devenir un sujet brûlant de la politique extérieure suisse au cours des années suivantes.
A l’origine, le geste ne devait pas prendre cette forme. A l’automne 1994 encore, le Conseil fédéral avait écarté une question parlementaire sur la manière dont le gouvernement comptait marquer le 50ᵉ anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il mentionnait alors que la génération du service actif avait déjà été remerciée pour ce qu’elle avait accompli lors des manifestations «Diamant» de 1989.
L’article