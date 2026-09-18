Cette station valaisanne joue son avenir le 27 septembre

Les habitants d’Evolène voteront sur un crédit de 1,8 million pour maintenir les remontées mécaniques. En cas de refus, la faillite sera ouverte.

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L'avenir de Télé-Evolène se jouera dans les urnes, le 27 septembre. Les citoyens de la commune devront dire s'ils acceptent ou non un crédit d'engagement de 1,8 million de francs afin de maintenir l'exploitation des remontées mécaniques jusqu'en 2028.

Depuis plusieurs années, la société de remontées mécaniques du Val d'Hérens est en proie à des difficultés financières. En 2022, un ancien membre du conseil d'administration aurait détourné un peu plus d'un demi-million de francs. Son procès n'a pas encore eu lieu. Depuis lors, la société n'est pas parvenue à retrouver l'équilibre économique.

La faillite de Télé-Evolène serait un véritable choc pour la majorité des habitants de la commune et de la région (photo d'illustration). Image: keystone

Mi-août, Télé-Evolène a présenté sa vision d'avenir au conseil communal de la localité. Le concept consiste à rénover l’ensemble des installations et un restaurant d'altitude pour un total de 8 millions de francs. Après analyse, les autorités ont choisi de ne pas prendre position sur le projet avant la votation du 27 septembre.

Condition sine qua non

Le conseil communal d'Evolène a cependant chiffré à 1,8 million de francs, le montant nécessaire pour assurer les deux saisons d'exploitations à venir (2026-2027 et 2027-2028). C'est sur ce montant que la population est appelée à voter, cet automne.

S'il est accepté, ce crédit doit permettre le maintien à court terme de la société de remontées mécaniques, le temps pour qu'un projet soit élaboré pour l’ensemble de l’Espace Dent-Blanche regroupant Arolla, Evolène et La Forclaz. Sa création est une condition sine qua non posée par la commune d'Evolène pour soutenir la phase de transition de sa société de remontées mécaniques.

Sursis concordataire

Si les électeurs glissent majoritairement un non dans l'urne, le sort de Télé-Evolène sera scellé. «En cas de rejet, la procédure de faillite sera ouverte», prévient Patrick Fauchère, le président du Conseil d'administration. Dans le Val d'Hérens, la disparition du domaine skiable serait considérée comme une perte pour l'ensemble de la région. Le 11 septembre, une soirée publique a réuni une centaine de citoyens, pour la plupart convaincue du projet.

En 2025, la société avait déjà bénéficié d'une subvention des contribuables communaux à hauteur de 700 000 francs. Cette aide financière n'avait pas suffi à stabiliser les comptes, l'exercice annuel s'étant soldé par un déficit de plus de 250 000 francs, selon la commune.

Parallèlement, le tribunal des districts d’Hérens et Conthey a octroyé, début août, un sursis concordataire provisoire à Télé-Evolène. D'une durée de quatre mois, celui-ci sera en vigueur jusqu'au 4 décembre 2026. (jah/ats)