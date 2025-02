Les habitants de Delémont ont décidé: leur ville n'aura pas de budget

La capitale jurassienne reste sans budget après le rejet par 63,4% des votants d’un projet incluant une hausse fiscale. Participation: 36,6 %.

La Ville de Delémont se retrouve sans budget. Les citoyens ont rejeté dimanche par 63,4% des votants le budget 2025 qui intégrait une hausse de la fiscalité. La participation s'est élevée à 36,6%.

A l'issue d'une campagne qui a suscité de vifs débats, le budget a été refusé par 2087 voix contre 1204. Le projet débouchait sur un bénéfice de 1,3 million obtenu grâce à une hausse de la quotité d'impôt et des mesures d'économies.

Quel est le problème?

En décembre, le Conseil de ville l'avait accepté par 28 voix contre 6 et 7 abstentions grâce à un consensus entre le Centre, le Parti socialiste et le PCSI. L'UDC et le PLR étaient opposés à une hausse des impôts, estimant qu'elle ne permettrait pas de résoudre les problèmes structurels de la ville.

La Ville de Delémont se trouve privée de budget. Keystone

Les opposants à ce projet de budget estiment que le Conseil communal recourt à une solution qu'ils jugent simpliste et dénuée de bon sens pour surmonter les difficultés financières. Ils reprochent également à l'exécutif d'avoir commis des erreurs dans la gestion des dépenses communales.

Delémont se trouve donc sans budget. Cela signifie que seules les dépenses courantes seront honorées avant un nouveau projet du Conseil communal qui devra passer ensuite par le législatif. (jah/ats)