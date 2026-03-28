Le Parti évangélique votera comme la gauche
Les délégués du Parti évangélique (PEV) réunis samedi à Berne ont clairement rejeté l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» de l'UDC et la réforme législative visant à durcir l'accès au service civil, qui seront soumis en votation le 14 juin.
Ils ont mis en garde contre les «graves conséquences» d'un plafond démographique rigide et, sur le deuxième objet, contre un «durcissement vexatoire».
Deux votes nets
Le texte de l'UDC a été balayé par 86 voix contre 3, avec une abstention, indique un communiqué. Le PEV estime qu'il porterait préjudice à divers secteurs économiques dépendant de l'immigration et serait source d'incertitudes et de chaos.
Le rejet de la réforme concernant le service civil a été prononcé par 76 voix contre 12 et 3 abstentions. Le conseiller national Marc Jost (BE) a fait valoir:
(btr/ats)