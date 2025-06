Les crottes de ces 14 animaux en disent long sur la pollution en Suisse

Les microplastiques?

Les microplastiques sont de minuscules morceaux de plastique, généralement inférieurs à 5 millimètres, qui proviennent de diverses sources et polluent l'environnement. Ces microplastiques s'accumulent dans les organismes vivants et dans l'environnement et soulèvent des préoccupations concernant leur impact sur la santé et les écosystèmes.