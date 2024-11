Les pompiers professionnels manifestent à Lausanne

Ces dealers livrent impunément dans toute la Suisse via Telegram

Les sapeurs-pompiers, qui souhaitent davantage de reconnaissance et de considération au vu de l'importance de leur mission auprès de la population, ont remis un courrier aux membres du Conseil communal. Ils leur demandent de soutenir l'interpellation urgente déposée par le conseiller communal Pierre Conscience (Ensemble à gauche) qui relaie leurs doléances. (sda/ats)

Autre point préoccupant et étonnant, 12,5 postes à disposition du service ne sont pas occupés. Résultat, une planification à flux tendu et des collaborateurs fréquemment rappelés sur leurs jours de congé .

«Les professionnels déplorent notamment que les mesures prévues pour répondre à la pénibilité du métier, qui devaient accompagner l'augmentation de l'âge de leur retraite, n'aient toujours pas été mises en oeuvre. Ils demandent que ces dispositions, figurant dans un préavis voté il y a dix ans déjà, soient enfin appliquées, et ce sans condition»

La colère gronde parmi les sapeurs-pompiers professionnels de la Ville de Lausanne. Première dans l'histoire de la caserne, plus d'une soixantaine d'entre eux ont marché mardi en fin de journée jusqu'au Conseil communal pour revendiquer une amélioration de leurs conditions de travail et se faire entendre de la Municipalité.

Les pompiers lausannois sont mécontents de leur condition de travail et le font savoir, à travers une manifestation historique dans les rues de la ville, mardi.

