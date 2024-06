Plus de mariages ou de divorces dans votre commune? Voici les chiffres

L'année passée, plus de 37 000 mariages ont été célébrés en Suisse, tandis que près de 16 000 divorces ont été prononcés. Le point par commune.

En 2023, le nombre de mariages célébrés en Suisse a légèrement diminué par rapport à l'année d'avant: 37 763 couples se sont dit oui, contre quelque 40 000 en 2022. C'est ce qui ressort de derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), diffusés ce jeudi. La tendance générale, au cours de 50 dernières années, est à la baisse, bien que d'importantes fluctuations subsistent.

On peut dire la même chose des divorces, sauf que la tendance va dans l'autre sens et voit leur nombre augmenter. En 2023, on en comptabilisait 15 598, un chiffre en relatif recul comparé aux années précédentes, mais bien plus élevé par rapport aux années 1980.

La situation varie d'un endroit à l'autre, comme le montre la carte ci-dessous:

Si l'on regarde les chiffres absolus, ce sont sans surprise les grandes villes qui affichent les valeurs les plus importantes. 2319 mariages ont été célébrés à Zurich, 998 à Genève, 870 à Bâle et 698 à Berne.

Toutefois, si l'on considère les mariages pour 1000 habitants, ce qui permet de comparer les communes entre elles, les résultats changent sensiblement. Dans ce cas de figure, ce sont de très petits villages qu'on retrouve en haut du classement: ainsi Kammersrohr (SO), qui occupe la première place avec... un seul mariage célébré en 2023. Par rapport à sa population d'à peine 32 âmes, cela fait 32,3 mariages pour 1000 habitants.

Même scénario pour Rebévelier (BE) et Bister (VS), deux bourgades de moins de 40 habitants qui occupent la deuxième et la troisième marche du podium. La commune d'Appenzell affiche peut-être le premier résultat représentatif: 63 mariages sur 6009 habitants, soit un taux de 10,5.

A noter finalement que, dans 145 communes, aucun mariage n'a été célébré l'année passée.

452 divorces à Genève

La situation concernant les divorces est très similaire. On retrouve à peu près les mêmes villes en tête du classement général: Zurich avec 664 cas, Genève avec 452, Bâle avec 277 et Lausanne avec 263. Ce qui correspond à un taux allant de 1,5 à 2,2 divorces pour mille habitants.

Lorsqu'on rapporte les divorces à la population, ce sont de nouveau de petits villages qui ressortent: Bosco/Gurin (TI), avec un seul cas sur 53 habitants, Rossa (GR), avec trois sur 161, et Pierrafortscha (FR), 149 habitants, où deux divorces ont été prononcés. Les communes où aucun divorce n'a eu lieu sont 354.

Il est finalement intéressant de remarquer que, dans près de 200 communes, on a eu plus de divorces que de mariages. C'est notamment le cas de Confignon (GE), où 14 divorces ont été prononcés, contre six mariages célébrés. Ou encore à La Neuveville, dans le canton de Berne (14 divorces contre huit mariages) et dans la commune genevoise de Chancy (six divorces contre un mariage).