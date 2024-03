Dans 19 cantons sur 26, la deuxième langue la plus parlée n'est pas une langue nationale. Image: KEYSTONE

Voici les langues les plus parlées dans votre canton

En Suisse on ne parle pas que les quatre langues nationales. De nombreux autres idiomes sont utilisés, et leur répartition peut réserver quelques surprises.

«Parlez-vous le suisse?» - C'est une question que beaucoup d'Helvètes se sont vus poser à l'étranger, au moment de mentionner leur nationalité. Si la diversité linguistique de notre pays a pu en surprendre plus d'un, la situation réelle est bien plus complexe: en Suisse, on parle bien plus que quatre langues nationales.

Certains idiomes sont suffisamment répandus pour figurer dans les statistiques. Par exemple, près de 530 000 personnes parlent anglais, soit 6% de la population; quelque 292 000 l'albanais ou le portugais (3,4%). A titre de comparaison, seuls 39 000 habitants s'expriment en romanche, ce qui représente 0,5% de la population.

Au total, plus de 2,2 millions de personnes en Suisse parlent une langue qui n'est pas une langue nationale, selon des chiffres publiés ce lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS), relatifs à 2022.

Portugais à Neuchâtel, anglais à Genève

La répartition cantonale est particulièrement intéressante. Si la première langue la plus répandue est forcément celle à laquelle on s'attend, la deuxième peut réserver quelques surprises.

Dans l'écrasante majorité des cas - 19 cantons sur 26 -, il ne s'agit pas d'une langue nationale. A Genève et Vaud, par exemple, le deuxième idiome le plus parlé est l'anglais (11,8 et 9,1%, respectivement). A Zoug, le pourcentage des habitants parlant la langue de Shakespeare atteint même 14%.

Autre exception, Neuchâtel est le seul canton où le portugais est la deuxième langue la plus parlée: c'est le cas de 7,6% des habitants (contre 3,4% à l'échelle nationale). Les personnes s'exprimant dans cet idiome sont également très répandues à Genève (8,8%), en Valais (8%), à Fribourg (7,6%) et en terres vaudoises (7,5%). Dans ces quatre cantons, le portugais est la troisième langue la plus pratiquée.

Les langues d'Europe de l'Est se retrouvent plutôt dans les cantons alémaniques. Saint-Gall compte près de 5% d'habitant parlant albanais; ces derniers constituent 4,2% de la population thurgovienne et 3,7% des Lucernois.

En famille et au travail

La langue utilisée peut changer également en fonction de l'endroit où elle est pratiquée. Si la part des langues parlées à la maison diffère très peu des statistiques générales, la situation change sur le lieu de travail.

Ainsi, les personnes parlant anglais grimpent en quatrième position, passant de 6% à plus de 20% de la population. En l'espace de 12 ans, elles ont augmenté de 49,6% et dépassent désormais le million.

D'autres langues assez répandues, comme le portugais et l'albanais, sont en revanche beaucoup moins utilisées dans un contexte professionnel: la première est parlée par 2% de la population, la deuxième, par 0,9% - des pourcentages qui n'ont pratiquement pas bougés pendant les 12 dernières années.

Finalement, il est intéressant de remarquer que le suisse allemand est beaucoup plus parlé au travail (67% de la population) qu'à la maison (55%).

(asi)