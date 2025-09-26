Image: watson

C'est dans un canton romand qu'on vit le plus vieux en Suisse

La Suisse bénéficie d'une espérance de vie parmi les plus élevées du monde, mais la situation varie en fonction du canton et du sexe. Le point en graphiques.

On vit longtemps en Suisse. Dans notre pays, l'espérance de vie est même «l'une des plus hautes du monde», se réjouit l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui vient de publier de nouveaux chiffres sur le sujet. L'an dernier, la durée de vie moyenne à la naissance s'élevait à 84,2 ans, hommes et femmes confondus.



Ce chiffre n'a cessé d'augmenter au fil du temps. En 2000, l'espérance de vie était encore inférieure à 80 ans. Ces dernières années également, cet indicateur continue d'augmenter, bien que de manière moins rapide. La durée de vie à la naissance est ainsi passée de 83,5 ans en 2022 à 84 ans en 2023.

Les données de l'OFS montrent que la situation n'est pas homogène à travers la Suisse. En d'autres termes, dans certains cantons, on vit plus longtemps que dans d'autres, du moins statistiquement.

Le canton où la vie est censée être la plus longue est romand: il s'agit de Genève, où l'espérance de vie atteint 85 ans. Suivent, de très près, Obwald, le Tessin et Zoug, avec 84,9 ans. Si les écarts restent minimes, il convient toutefois de souligner qu'une bonne dizaine de cantons présentent des valeurs inférieures à la moyenne nationale.

C'est le cas de Fribourg (83,9), de Neuchâtel (83,5) ou du Jura (83,1). Bâle-Ville, dernier de la liste, est le seul canton où l'espérance de vie n'atteint pas les 83 ans.

Les femmes vivent nettement plus longtemps

Tant au niveau national que cantonal, on observe que les femmes bénéficient d'une espérance de vie plus longue que celle des hommes. Ce phénomène, bien connu, s'explique notamment par des comportements plus favorables à la santé, un suivi médical plus régulier et une plus grande adhésion aux programmes de dépistages généralisés, indique l'Insee.

En 2024, les Suissesses étaient censées vivre 3,5 ans de plus que les Suisses, selon l'OFS. Cet écart est encore plus large dans le canton d'Uri, où il atteint 4,6 ans. Schaffhouse et le Jura présentent également une différence marquée (4,5). On retrouve cette dynamique dans toutes les régions, sauf en Appenzell Rhodes-Intérieures, où les hommes vivent (un peu) plus longtemps que les femmes (84,6 contre 84,1 ans).

De grands écarts en Europe

Comme anticipé, l'espérance de vie en Suisse est l'une des plus élevées de la planète. Les derniers chiffres de l'Eurostat, publiés début septembre, confirment cette situation. En 2024, notre pays trônait en tête du classement européen, avec une durée de vie à la naissance de 84,5 ans (on note au passage que l'Eurostat est légèrement plus généreux que l'OFS).

En Europe, les écarts sont nettement plus importants. La Lettonie, la Roumanie et la Bulgarie affichent des valeurs inférieures à 77 ans - soit plus de sept ans de moins qu'en Suisse. Dans ces pays, la durée de vie moyenne pour les hommes tombe à 72 ans, un chiffre qu'on n'observe plus chez nous depuis le début des années 1980.

La différence entre les hommes et les femmes est également très marquée - en Lettonie, elle frôle les dix ans. Les autres anciens pays de l'ancien espace communiste affichent aussi de profonds écarts, à l'image de la Lituanie (8,8), de l'Estonie (8,6) et de la Roumanie (7,6).

Soulignons finalement qu'en ce qui concerne les femmes, la Suisse perd la première marche du podium en faveur de l'Espagne: l'espérance de vie pour les femmes y est de 86,6 ans, contre 86,2 pour les Suissesses.