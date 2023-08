La Suisse devrait franchir la barre des dix millions d'habitants plus vite que prévu. Image: shuterstock

En 2023, la population suisse augmenterait plus vite que jamais

La Suisse atteindrait la barre des dix millions de personnes plus tôt que le laissaient penser les estimations. La croissance du marché du travail explique en grande partie cette forte augmentation.

Selon les dernières prévisions d'un célèbre cabinet d'analyse, la population suisse comptera 148 000 personnes en plus en 2023. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent de la population de la ville de Berne.

La Suisse atteindrait ainsi un niveau record, estime Jörg Schläpfer, responsable de la macroéconomie au sein de l'entreprise de conseil Wüest Partner, cité dans la NZZ am Sonntag. Dans ce contexte, la Suisse franchirait la barre symbolique des 10 millions d'habitants plus tôt que prévu, les prévisions officielles parlent de 2040, les analyses d'Helvetica Property Group, qui gère des fonds immobiliers en Suisse, évoquent, au vu des chiffres, 10 ans à compter d'aujourd'hui.

Qu'est-ce qui provoque cette hausse?

En tout cas pas les nouveau-nés, l'excédant de naissance sur les décès ne participe que modestement à la hausse de la population, on parle là de 8000 personnes.

Non, le principal moteur de la croissance démographique est le marché du travail et l'immigration de travailleurs. «Nous constatons actuellement une croissance de l'emploi de 2 %», explique Jörg Schläpfer à la NZZ. Le modèle de prévision de Wüest Partner indiquerait une immigration nette de 91 000 travailleurs. L'assèchement du marché du travail et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée y jouent un rôle central.

L'Office fédéral (OFS) de la statistique avait annoncé une hausse de 70 000 personnes, mais avait bien précisé qu'une très grosse inconnue demeurait en raison de la guerre. En effet, 2023 marque un tournant concernant les réfugiés ukrainiens. Selon l'OFS, après 12 mois de séjour en Suisse, ils sont considérés comme faisant partie de la population résidente. Dans ses projections pour l'année en cours, Wüest Partner ajoute donc environ 48 000 personnes en provenance d'Ukraine, désormais incluses dans la population résidente.

Où est-ce que ces gens vont aller?

La densification des villes est l'une des solutions évoquées, mais les prévisions régionales de Wüest Partner jusqu'en 2030 indiquent une autre perspective: les transformations toucheront massivement les espaces campagnards et les villages. Les paysages ruraux du canton de Fribourg, en particulier les régions de La Broye, La Gruyère et Glâne-Veveyse, se présentent comme prometteurs en termes de croissance, avec une augmentation prévue d'environ 1,7 à 2% par an d'ici 2030.

Ces régions sont attrayantes: la vie dans une ville à taille humaine, la proximité de la nature et des terrains constructibles en suffisance et meilleur marché qu'autour des grands centres. Autre argument: l'accès facile à l'Arc lémanique et son économie florissante. Le même schéma s'applique à travers la Suisse aux régions rurales du canton d'Argovie, d'Olten, aux banlieues de Lausanne ou au Valais autour de Sion.

Le cabinet note un large espace allant du Léman le long de l'autoroute A1 jusqu'à l'agglomération de Zurich où une croissance supérieure à la moyenne de la population est à noter et à anticiper. (jah)