Près de 20% de la population suisse a plus de 64 ans. image: watson

Voici le nombre de seniors dans votre commune

Environ une personne sur cinq a plus de 64 ans en Suisse, où la population ne cesse de vieillir. Découvrez la situation dans votre commune.

Nous sommes toujours plus nombreux en Suisse. A la fin de l'année dernière, la population résidente permanente frôlait les neuf millions de personnes, marquant la progression annuelle la plus importante depuis le début des années soixante. C'est ce que révèlent les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), diffusés ce jeudi.

Les chiffres de l'OFS mettent en lumière une autre tendance: la population ne cesse pas seulement de croître; elle continue également de vieillir. Le nombre de seniors, soit les personnes âgées de 65 ans ou plus, a augmenté de 2,3% par rapport à 2022. Fin 2023, ils représentaient désormais 19% de la population, soit environ une personne sur cinq.

La situation est très contrastée sur le territoire. Les villes, notoirement jeunes, affichent en grande partie des valeurs inférieures à la moyenne nationale. A Lausanne et Zurich, par exemple, les seniors représentent 14,3% des habitants, alors qu'à Genève, leur part est de 15,9%.

Il en va autrement dans de nombreuses petites communes, notamment au Tessin et le long de l'arc alpin. Suivant l'endroit, le pourcentage des seniors dépasse 30, voire 40%. C'est le cas de Cerentino, petit village tessinois, où les 65 ans et plus représentent près de la moitié des résidents.

Le Tessin domine la partie haute du classement - sept communes sur les dix premières appartiennent au canton italophone. En terres romandes, ce sont surtout le Valais et le Jura qui sortent du lot. A Saint-Martin (VS), Mont-Noble (VS) ou encore Bonfol (JU), plus d'une personne sur trois a plus de 64 ans.

A l'inverse, Vaud affiche des valeurs bien plus faibles. A Bettens, Suchy ou Saubraz, les seniors constituent moins de 10% de la population.

Une ascension fulgurante

La progression des seniors a été fulgurante. Entre 2013 et 2023, leur nombre a grimpé de 21% au niveau national, alors que la population globale a augmenté de 10,3%. Là encore, l'ampleur de la hausse a été très différente en fonction de l'endroit.

Dans les minuscules villages de Villarsel-sur-Marly (FR) et de Mettembert (JU), les seniors ont triplé, passant respectivement de 5 à 15, et de 10 à 30 en dix ans. A Dardagny (GE), quelque 2000 habitants en 2023, leur nombre a doublé, tandis qu'à Cossonay (VD), ils sont passés de 391 à 668.

Encore une fois, les villes affichent des valeurs bien inférieures à la moyenne. A Genève, le nombre de seniors a augmenté de 5,1%, à Berne de 1,7% et à La Chaux-de-Fonds, de 1,4%. A Lausanne et Zurich, ils ont même légèrement diminué (-0,7 et -0,4% respectivement).

Au total, 55 communes ont enregistré une diminution, alors que dans une dizaine d'autres, les choses n'ont pas changé.

Beaucoup de jeunes sur Vaud

Et qu'en est-il des jeunes? A la fin de l'année dernière, les moins de 25 ans représentaient un quart de la population, soit quelque 2,2 millions de personnes. Comme les chiffres sur les seniors le suggèrent, les jeunes sont particulièrement nombreux dans le canton de Vaud. A Champtauroz, Chavannes-près-Renens, Leysin, ainsi que de nombreuses autres localités vaudoises, plus d'une personne sur trois a moins de 25 ans.

Pourtant, la commune la plus jeune de Suisse ne se trouve pas dans ce canton romand, mais en Suisse orientale, et plus précisément dans le canton de Schwyz. Il s'agit de Riemenstalden, où les moins de 25 ans représentent 40% des habitants.