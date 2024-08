Image: watson

On sait combien de gens, en Suisse, ont votre prénom

Des dizaines de milliers de prénoms sont portés actuellement en Suisse, et tous n'ont pas la même popularité. Nos graphiques interactifs vous montrent où se situe le vôtre.

Cela fait plusieurs années que Noah, Liam, Mia et Emma se disputent la première place du classement des prénoms les plus donnés en Suisse. 2023 n'a pas fait exception: Noah reste le prénom le plus populaire chez les garçons (comme en 2022, 2021 et 2020). Chez les filles, c'est Mia qui arrive en tête (comme en 2021, 2020 et 2019).

Cet engouement est certes durable, mais ces prénoms restent relativement peu répandus par rapport à d'autres, aujourd'hui passés de mode. En 2023, il n'y avait «que» 7874 Mia en Suisse, contre près de 75 000 Maria, qui est le prénom le plus porté dans notre pays. Même les Emma, quelque 12 000 l'an dernier, arrivent loin derrière.

Même scénario chez les hommes: fin 2023, on comptait un peu plus de 12 000 Noah et quelque 6000 Liam, contre environ 63 000 Daniel, 54 000 Peter et 53 000 Thomas.

Le tableau ci-dessous vous permet de voir combien de personnes portaient votre prénom en Suisse en 2023:

Les prénoms les plus populaires en Suisse Nombre de prénoms de la population suisse en 2023

Femmes

Berücksichtigt wurden die Vornamen der ständigen Wohnbevölkerung am 31. Dezember 2023. Solche, die schweizweit weniger als dreimal vorkommen, wurden aus Datenschutzgründen nicht berücksichtigt. Graphique : watson • Source : Office fédéral de la statistique

En Suisse romande, les prénoms féminins les plus portés en 2023 étaient Maria, Marie et Anne. Chez les hommes, ce sont Jean, Daniel et David qui arrivent en tête.

Des modes et des tendances

Au-delà du podium, les prénoms portés en Suisse sont très, très nombreux. L'OFS en répertorie quelque 60 000. Et si la plupart d'entre eux n'ont jamais (encore) connu leur heure de gloire, tous partagent un élément: leur popularité varie fortement d'une année à l'autre.

C'est ce que montre le graphique ci-dessous, lequel vous permet de comparer la popularité des prénoms au fil du temps. Il vous suffit de taper n'importe quel prénom dans la barre de recherche:

Comparez la popularité des prénoms en Suisse Nombre de prénoms par année de naissance de la population vivante (au 31.12.2023) Berücksichtigt wurden die Vornamen der ständigen Wohnbevölkerung am 31. Dezember 2023. Solche, die schweizweit weniger als dreimal vorkommen, wurden aus Datenschutzgründen nicht berücksichtigt. Graphique : watson • Source : Office fédéral de la statistique

On constate notamment que Noah n'a pris de l'ampleur qu'à partir du début des années 2000, tandis que Daniel a connu son apogée dans les années 1960, avant de retomber depuis. D'autres prénoms, tels qu'Olivia, suivent en revanche une progression constante depuis plusieurs dizaines d'années.