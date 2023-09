La population en Suisse croît plus vite que prévu. Image: KEYSTONE

La Suisse compte désormais neuf millions d'habitants

En ce mois de septembre 2023, ce sont plus de 9 millions de personnes qui habitent en Suisse, citoyens et étrangers, résidents permanents et non-permanents. Si le pays continue sur ce cap, la barre symbolique des dix millions devrait être franchie en 2040.

Plus de «Suisse»

La Suisse a dépassé la barre des neuf millions d'habitants. L'Office fédéral de la statistique (OFS) a publié, mercredi matin, les chiffres du deuxième trimestre de l'année 2023. Le pays compte donc 9 006 664 personnes.

La croissance est principalement due à l'immigration. Pour aller dans le détail, la Suisse compte:

8 902 308 habitants (citoyens et étrangers) résidents permanents,

dont 6 532 926 citoyens suisses

et 2 369 382 de nationalité étrangère.

Egalement: 104 356 étrangers résidents, mais non-permanents

La population étrangère résidente et non-permanente est composée des titulaires d’un permis de séjour de courte durée et des demandeurs d’asile.

Plus de 45 000 réfugiés ukrainiens

Autre élément intéressant que pointe l'OFS: les réfugiés ukrainiens ayant le «statut S». Au nombre de 45 405 au 30 juin dernier, ils sont comptés comme faisant partie de la population permanente après y avoir vécu plus de 12 mois.

Selon les précédentes estimations de l'OFS, ce cap aurait dû être franchi initialement aux alentours de 2026. Si la progression de la population continue sur le même cap, le seuil symbolique des 10 millions d'habitants devrait être franchi vers 2040.

(acu/mg avec bz basel)