Voici les prénoms les plus populaires parmi les étrangers en Suisse

Maria et Daniel sont les prénoms les plus portés en Suisse, tous âges confondus. Mais comment s'appellent les 2,4 millions d'étrangers qui vivent dans notre pays? Réponse en graphiques.

Philipp Reich

Le classement des prénoms les plus populaires chez les Suisses semble immuable. Pour les hommes, c'est Daniel qui occupe la première place depuis des années, tandis que chez les femmes, Maria trône de manière solide et incontestée à la première place. Fin 2023, on en dénombrait 62 884 et 78 840, respectivement.

Viennent ensuite Peter, Thomas, Hans et Christian chez les hommes et Ursula, Anna, Sandra et Ruth chez les femmes. Les prénoms occupant les premières places du classement sont, logiquement, bien suisses. Il en va tout autrement chez les 2,4 millions d'étrangers qui vivent dans notre pays.

Voici la situation pour les neuf principales nationalités, classées en fonction de leur présence en Suisse.

Avec 338 050 ressortissants, la diaspora italienne est la plus importante en Suisse. Ici aussi, Maria (9059) est de loin le prénom féminin le plus fréquent, suivi d'Anna (3481) et de Francesca (2219). Chez les hommes, la situation est plus équilibrée: Giuseppe (7755) l'emporte sur Antonio (6771) et Francesco (5971). Mais il va de soi que le nombre de Giuseppe vivant en Suisse est nettement supérieur à 7755: il y en a très exactement 11 897.

On compte quelque 317 000 Allemands en Suisse. Chez ce groupe de la population, Daniel doit se contenter de la 6e place. Michael et Thomas occupent les deux premières marches du podium. Chez les femmes, Maria n'apparaît même pas dans le top dix. Julia est le prénom le plus fréquent, suivi par Anna et Claudia.

Au sein de la communauté portugaise, majoritairement catholique, Maria est à nouveau la plus populaire, avec une avance énorme sur Ana, qui occupe la deuxième place. Chez les hommes, José laisse Carlos, Paolo, João et Manuel loin derrière. Troisième population étrangère la plus présente en Suisse, les Portugais sont environ 258 000.

Chez les Françaises, ce n'est pas Maria, mais bien sa forme française Marie qui caracole en tête du classement. Parmi les prénoms masculins, c'est Nicolas qui l'emporte, suivi par Alexandre et Julien. Les ressortissants de l'Hexagone vivant en Suisse sont près de 158 000.

Pour ce qui est des ressortissants du Kosovo, le prénom masculin le plus courant est Arben, qui se traduit par «garçon en or». Il est suivi de Valon, dont le représentant le plus connu est sans doute l'ex-footballeur Valon Behrami. Chez les femmes, c'est Fatime qui est la plus représentée, ce qui signifie «ma chance» en albanais.

Chez les Espagnols, on retrouve Maria comme prénom féminin le plus fréquent. Comme chez les Portugais, Ana arrive en deuxième position. Côté masculin, c'est José qui occupe la première place.

Chez les Turcs, Mehmet arrive en tête du hit-parade des prénoms. Il s'agit de la variante turque du prénom arabe Mohammed. Chez les femmes, Fatma occupe la première position. Contrairement à la Fatime kosovare, Fatma signifie «celle qui s'abstient».

Les prénoms arabes dominent également le top 10 dans la diaspora du nord de la Macédoine du Nord. Chez les hommes, Bekim, qui signifie «bénédiction», dépasse Muhamed de peu. Chez les femmes, Fatime arrive en tête, comme chez les Kosovares. Elle est suivie de Sara et Emine.

L'influence orthodoxe est évidente dans les prénoms serbes les plus fréquents. Chez les femmes, Jelena arrive en tête, ce qui vient probablement du grec ancien Helena signifiant «soleil». Elle est suivie de Marija et Danijela. Chez les hommes, Aleksandar est en tête, ce qui peut être traduit par «protecteur des hommes». Dragan et Nikola complètent le podium.

Remarquons finalement que la proportion d'étrangers en Suisse ne suffit pas pour faire apparaître leurs noms dans le classement général, sauf quelques exceptions.