L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) conseille d'effectuer la démarche au plus tard quinze jours avant la date butoir. L'OFSP recommande d'adresser sa lettre de résiliation en recommandé ou en courrier A Plus (suivi électronique des envois).

Face à ce poste de dépense toujours plus lourd dans les budgets, nombreux seront tentés de partir à la concurrence pour payer moins. Ainsi il sera possible de changer de caisse jusqu'au dernier jour ouvrable de novembre, soit le vendredi 29 novembre 2024.

Si ce tableau met en avant la hausse des primes en point de pourcentage par rapport à l'année dernière, les valeurs définitives sont tout autres. Ainsi, Genève avec une augmentation somme toute modérée se distingue avec une prime moyenne de 477,5 francs par adulte. Le canton romand est ensuite rejoint par le Tessin dans le triste palmarès des plus gros payeurs.

Selon le montant de votre prime, il est parfois possible de la diminuer de plusieurs dizaines, voire centaines, de francs chaque mois. Ce qui représente des économies substantielles à la fin de l'année.

Une nouvelle fois, les primes maladie augmentent fortement, pesant encore plus dans le budget des ménages. Si vous pensez changer d'assurance, voici à quoi faire attention.

La loi sur les produits du tabac connaît quelques changements à partir du 1er octobre, dont des hausses de prix. Comment les clients et commerçants perçoivent-ils ces augmentations? Sont-elles seulement appliquées? On est allés voir dans des kiosques lausannois.

Depuis ce mardi 1ᵉʳ octobre, la nouvelle loi sur les produits du tabac est entrée en vigueur. Parmi les changements, on peut citer l'interdiction de la publicité, celle de distribuer gratuitement des produits liés au tabac, une interdiction de vente de tout produit aux mineurs au niveau suisse (jusqu'ici, la mesure était cantonale)... Et, point qui touche sans doute le plus directement les consommateurs: une hausse des prix pour les recharges pour les e-cigarettes, ainsi que les cigarettes électroniques jetables.