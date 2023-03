Notre pays figure en bonne position dans le palmarès des pays les plus heureux du monde. image: shutterstock

La Suisse chute dans le top 10 des pays les plus heureux

En cette Journée internationale du bonheur, vous serez probablement enchanté d'apprendre que la Suisse figure parmi les pays les plus heureux de la planète. Youhou.

Ça roule pour vous, ce lundi? Vous devriez, à en croire le dernier rapport du bonheur mondial dévoilé ce lundi par les Nations Unies. Notre pays conserve sa place dans le très prestigieux top 10 des pays les plus heureux du monde.

Mesurer le bonheur, mode d'emploi Depuis plus de dix ans, le «Rapport mondial du bonheur» se penche sur la satisfaction des citoyens de plus de 150 pays, au moyen de sondages réalisés auprès des citoyens. Ce classement pointe non seulement les nations les plus heureuses, mais aussi celles qui se trouvent en bas de l'échelle, ainsi que les facteurs qui peuvent expliquer son score: espérance de vie, PIB par habitant, aide sociale, liberté, taux de corruption, etc.

Depuis la création du classement, la Suisse se place toujours en bonne position. Elle a toutefois régressé par rapport à l'année passée, passant du 4e au 8e rang.

La première place revient à...

La Finlande, évidemment, et ce pour la sixième année consécutive. Elle est accompagnée de ses voisins nordiques: le Danemark, l'Islande, la Suède et la Norvège. A noter que la Suisse s'est fait piquer sa médaille de chocolat par Israël. Les Pays-Bas, le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande complètent le palmarès.

Dans le top 20 figurent des nations comme l'Australie, le Canada, l'Irlande, les Etats-Unis, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni. Ainsi qu'une nouvelle venue surprise: la Lituanie, qui n'a cessé de grimper ces dernières années, pour pointer au 20e rang. N'allez pas y chercher la France: notre voisin hexagonal vient de quitter le top des 20 pays les plus heureux pour la 21e place.

Le top 20 ici👇

Finlande Danemark Islande Israël Pays-Bas Suède Norvège Suisse Luxembourg Nouvelle-Zélande Autriche Australie Canada Irelande Etats-Unis Allemagne Belgique République tchèque Royaume-Uni Lituanie

En ce qui concerne l'Ukraine et la Russie, guerre oblige, malgré des améliorations dans la confiance en leurs gouvernements respectifs, les deux nations figurent cette année au rang n°70 (pour la Russie) et n°92 (pour l'Ukraine).

Dans les tréfonds du classement, au 137e rang, figure l'Afghanistan, précédé de peu du Liban.

Des raisons d'être optimistes

Bizarrement, il semblerait que le bonheur mondial n'ait pas été trop impacté durant ces trois dernières années marquées par la pandémie de Covid-19. Les évaluations portant sur 2020 à 2022 ont été «remarquablement résilientes», note le rapport.

Ces années ont beau avoir été difficiles, «les émotions positives sont restées deux fois plus répandues que les négatives, et les sentiments de soutien social positif deux fois plus forts que ceux de solitude», relativise l'un des auteurs, le professeur d'économie John F. Helliwell, à CNN.

Outre provoquer des réflexions sur les objectifs de sa vie, la bienveillance envers les autres et la coopération auraient considérablement augmenté. On vous en laisse en juger. Joyeuse Journée du bonheur à tous. (mbr)