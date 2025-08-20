Simon Baechler (à gauche), chef de la police judiciaire du canton de Neuchatel, et le Procureur neuchâtelois Jean-Paul Ros. Lausanne, 20 aout 2025. Image: KEYSTONE

Humeur

Féminicide, homicide, infanticide: comment dire?

A l'occasion du terrible drame de Corcelles, on a parfois cru bon de distinguer le féminicide de l'homicide dans la même phrase. Or le premier terme est une catégorie du second. Le mot de féminicide n'en a pas moins toute sa place. Mais employons-le dans des formulations idoines.

Une mère et ses deux filles âgées de 10 ans et 3 ans et demi ont été tuées, selon toute vraisemblance à l’arme blanche, mardi, à Corcelles, dans le canton de Neuchâtel. Le suspect est l’ex-mari et père des deux enfants. Le but de ce billet d’humeur n’est pas de polémiquer, mais plutôt de nous interroger sur le sens des mots et leur usage politique.

Je n’ai aucune difficulté à employer le terme de féminicide pour qualifier le meurtre ou l’assassinat d’une femme par son conjoint ou ex-conjoint. Cette qualification désigne un acte fatal de domination, dans lequel l’homme s’arroge un droit de propriété absolu sur sa compagne ou ex-compagne. Au 26 juin, la Suisse comptabilisait dix-huit féminicides en 2025. Depuis ce 19 août, elle en compte au moins un de plus.

«Féminicide et double homicide»

A Corcelles, deux infanticides ont également été commis. Or, comment ce triple meurtre – celui de la mère et de ses deux filles – a-t-il été présenté dans des titres de presse ici ou là? «Féminicide et double homicide» dans un cas, «Féminicide et double meurtre» dans un autre.

Pardon, mais le sens commun, qui va de pair avec le sens des mots, en prend en coup. Le féminicide est une catégorie d’homicide, il ne s’en distingue pas. Il aurait fallu dire, d'une part, «Triple homicide, dont un féminicide et deux infanticides», ou, a minima, «Triple homicide, dont un féminicide», et, d'autre part, «Féminicide et double infanticide», «féminicide» et «infanticide» étant aussi des catégories de meurtre. Le mot «homicide», lui, ne renvoie pas à «homme», mais à la racine «homo», qui veut dire «même», «semblable», et qui se rattache au genre humain, indépendamment du sexe des individus.

Dans les cas précités, on a pu avoir l’impression d’une torsion du langage usuel, dans le but de faire entrer le terme de féminicide, là où il aurait pu de toute façon apparaître, mais dans des formulations idoines. On a pu avoir l’impression, aussi, d’un oubli – d’une invisibilisation, dit-on dans le langage d’aujourd’hui – de la catégorie «infanticide». Comme s’il fallait ne consacrer qu’un terme et, à travers lui, qu’une seule cause. Ce faisant, on ne rend service ni au terme, ni à la cause.