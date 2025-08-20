pluie modérée17°
DE | FR
burger
Suisse
Humeur

Meurtres à Corcelles: féminicide, homicide, comment dire?

Simon Baechler, gauche, chef de la police judiciaire du canton de Neuchatel et le Procureur neuchatelois Jean-Paul Ros, droite, parlent lors d&#039;une conference de presse du Ministere public et de l ...
Simon Baechler (à gauche), chef de la police judiciaire du canton de Neuchatel, et le Procureur neuchâtelois Jean-Paul Ros. Lausanne, 20 aout 2025.Image: KEYSTONE
Humeur

Féminicide, homicide, infanticide: comment dire?

A l'occasion du terrible drame de Corcelles, on a parfois cru bon de distinguer le féminicide de l'homicide dans la même phrase. Or le premier terme est une catégorie du second. Le mot de féminicide n'en a pas moins toute sa place. Mais employons-le dans des formulations idoines.
20.08.2025, 20:5820.08.2025, 21:55
Antoine Menusier
Antoine Menusier
Plus de «Suisse»

Une mère et ses deux filles âgées de 10 ans et 3 ans et demi ont été tuées, selon toute vraisemblance à l’arme blanche, mardi, à Corcelles, dans le canton de Neuchâtel. Le suspect est l’ex-mari et père des deux enfants. Le but de ce billet d’humeur n’est pas de polémiquer, mais plutôt de nous interroger sur le sens des mots et leur usage politique.

Je n’ai aucune difficulté à employer le terme de féminicide pour qualifier le meurtre ou l’assassinat d’une femme par son conjoint ou ex-conjoint. Cette qualification désigne un acte fatal de domination, dans lequel l’homme s’arroge un droit de propriété absolu sur sa compagne ou ex-compagne. Au 26 juin, la Suisse comptabilisait dix-huit féminicides en 2025. Depuis ce 19 août, elle en compte au moins un de plus.

Meurtres de Corcelles: «Le mari dégageait de mauvaises ondes»

«Féminicide et double homicide»

A Corcelles, deux infanticides ont également été commis. Or, comment ce triple meurtre – celui de la mère et de ses deux filles – a-t-il été présenté dans des titres de presse ici ou là? «Féminicide et double homicide» dans un cas, «Féminicide et double meurtre» dans un autre.

Une femme et ses deux enfants tuées à Corcelles, l'ex-époux arrêté

Pardon, mais le sens commun, qui va de pair avec le sens des mots, en prend en coup. Le féminicide est une catégorie d’homicide, il ne s’en distingue pas. Il aurait fallu dire, d'une part, «Triple homicide, dont un féminicide et deux infanticides», ou, a minima, «Triple homicide, dont un féminicide», et, d'autre part, «Féminicide et double infanticide», «féminicide» et «infanticide» étant aussi des catégories de meurtre. Le mot «homicide», lui, ne renvoie pas à «homme», mais à la racine «homo», qui veut dire «même», «semblable», et qui se rattache au genre humain, indépendamment du sexe des individus.

Dans les cas précités, on a pu avoir l’impression d’une torsion du langage usuel, dans le but de faire entrer le terme de féminicide, là où il aurait pu de toute façon apparaître, mais dans des formulations idoines. On a pu avoir l’impression, aussi, d’un oubli – d’une invisibilisation, dit-on dans le langage d’aujourd’hui – de la catégorie «infanticide». Comme s’il fallait ne consacrer qu’un terme et, à travers lui, qu’une seule cause. Ce faisant, on ne rend service ni au terme, ni à la cause.

Un homme tue sa femme et son bébé à Givisiez (FR)

L'actu en Suisse c'est par ici

Meurtres de Corcelles: «Le mari dégageait de mauvaises ondes»
de Antoine Menusier
1
Swatch ordonne la hausse du prix de cette montre aux Etats-Unis
de Sven Papaux
«L'UDC joue à un jeu particulièrement pernicieux»
de Antoine Menusier
8
Le glacier d'Aletsch disparaîtra en 2100, selon une étude
Thèmes
- Le footballeur russe Kirill Mogel se blesse en célébrant son but
Video: twitter
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
3
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
La Suisse peut contourner le «système de racket global» de Trump
Le directeur de la Chambre du commerce et de l'industrie du Valais (CCI), Vincent Riesen, nous expose les enjeux économiques du canton après l'annonce de 39% de droits de douane. Entretien.
S'assoir à la même table que Vincent Riesen et échanger sur notre économie relève du cours d'histoire. L'ancien député PLR au Grand Conseil nous a accordé un entretien sur le nouveau chapitre écrit par l'administration Trump pour notre industrie et nos exportations outre-Atlantique.
L’article