Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega

Arriv�s sur les lieux de l&#039;accident, les secouristes n&#039;ont pu que constater le d�c�s du randonneur � ski (photo d&#039;illustration).
Un hélicoptère d'Air-Glaciers a sauvé deux randonneurs en mauvaise posture. L'un d'eux a dû payer 4128 francs pour cette opération, son assurance ne prenant pas en charge le sauvetage s'il n'y a pas d'urgence médicale.Keystone

Ce Suisse aurait fait de sacrées économies en payant 40 francs à la Rega

Deux randonneurs ont vécu une situation compliquée dans le secteur mythique des Dents du Midi. L'opération de sauvetage en hélicoptère a coûté 4128 francs à l'un d'eux, alors que son comparse n'a rien payé. Explications.
11.09.2025, 18:4411.09.2025, 18:44
Deux randonneurs expérimentés étaient coincés sur les Dents du Midi, en Valais. Ils ont composé le 144 et un hélicoptère d'Air-Glaciers a été envoyé sur les lieux pour les tirer d'affaires. Il faudra plus d’une heure et quart pour les localiser.

Comme le rappelle 24heures dans ses colonnes, reprenant une information de l’émission Kassensturz, également diffusée par la RTS, l'un des randonneurs n'a rien payé, alors que l'autre a dû débourser 4128 francs.

Hérémence: un randonneur perd la vie à la Pointe du Crêt

Pourquoi? La réponse tient à la Rega. L'un d'eux est donateur, ce qui lui a permis d’être épargné d'une facture très salée. Pour l'autre, et c'est là que le bât blesse, ni son assurance de base Helsana ni sa complémentaire n’acceptent de couvrir les frais.

Pas d'urgence médicale

Ce randonneur, qui pratique la montagne depuis de longues années, se dit choqué par la tournure des événements:

«Je pensais être bien assuré»
Le randonneur auprès de 24 Heures

Le hic réside dans la notion de sauvetage. Comme les deux promeneurs ne sont pas blessés, l’assurance maladie n'entre pas en matière car l’intervention ne relève pas de l'urgence médicale.

Hécatombe de randonneurs dans les Alpes italiennes

Du côté de l'autre randonneur, sa fidélité à la Rega lui permet de s'en sortir sans débourser le moindre sou. Selon les informations du quotidien vaudois, la Rega renonce à facturer si aucun autre payeur ne prend en charge les coûts. Cette règle s’applique également lorsque Air-Glaciers remplace la Rega.

Helsana cherche à clarifier les notions

Du côté d'Helsana, la société d'assurance confie chercher comment clarifier ses conditions et étudie comment établir de manière plus précise les notions de «transports de sauvetage et d’évacuation» dans le cadre du secours en montagne, éclaire 24heures. (svp)

