Hérémence: un randonneur perd la vie à la Pointe du Crêt

Un Suisse de 53 ans a trouvé la mort samedi lors d’une chute en montagne, malgré l’intervention rapide des secours.

Un accident de montagne mortel s’est produit samedi 6 septembre 2025 sur la commune d’Hérémence (VS). Parti dans la matinée avec deux compagnons depuis Fionnay, un randonneur de 53 ans a chuté alors qu’il progressait sur l’arête menant à la Pointe du Crêt, à 3260 mètres d’altitude.

L’incident est survenu peu avant 13 heures, alors que le groupe se dirigeait vers l’Igloo des Pantalons Blancs après avoir entrepris l’ascension du sommet. Alertés immédiatement par les deux autres randonneurs, les secours ont été mobilisés. Un hélicoptère d’Air-Glaciers, mandaté par l’Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS144), s’est rapidement rendu sur place.

Malgré les tentatives de réanimation entreprises d’abord par ses compagnons, puis par les secouristes, l’homme n’a pas pu être sauvé. Son décès a été constaté sur place par les équipes médicales. Le Ministère public valaisan a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de cette chute mortelle. (jah)