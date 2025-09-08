en partie ensoleillé17°
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Hérémence: un randonneur perd la vie à la Pointe du Crêt

Hérémence: un randonneur perd la vie à la Pointe du Crêt
Au-dessus d'Hérémence.Image: police Valaisanne

Hérémence: un randonneur perd la vie à la Pointe du Crêt

Un Suisse de 53 ans a trouvé la mort samedi lors d’une chute en montagne, malgré l’intervention rapide des secours.
08.09.2025, 11:2008.09.2025, 11:20
Plus de «Suisse»

Un accident de montagne mortel s’est produit samedi 6 septembre 2025 sur la commune d’Hérémence (VS). Parti dans la matinée avec deux compagnons depuis Fionnay, un randonneur de 53 ans a chuté alors qu’il progressait sur l’arête menant à la Pointe du Crêt, à 3260 mètres d’altitude.

L’incident est survenu peu avant 13 heures, alors que le groupe se dirigeait vers l’Igloo des Pantalons Blancs après avoir entrepris l’ascension du sommet. Alertés immédiatement par les deux autres randonneurs, les secours ont été mobilisés. Un hélicoptère d’Air-Glaciers, mandaté par l’Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS144), s’est rapidement rendu sur place.

88 morts en Valais: la réaction de Berne scandalise

Malgré les tentatives de réanimation entreprises d’abord par ses compagnons, puis par les secouristes, l’homme n’a pas pu être sauvé. Son décès a été constaté sur place par les équipes médicales. Le Ministère public valaisan a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de cette chute mortelle. (jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Un casse-cou en wingsuit dévale le flanc d'une montagne à Verbier
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
2
Coop: ces deux paquets de dattes à 14 francs vont lui en coûter 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison pourtant très apprécié
Suisse: voici combien de bébés naissent avec un problème lié à l'alcool
Plus de 1700 bébés naissent chaque année en Suisse avec des troubles liés à l’alcool, faute de prévention et d’information claires.
La Suisse doit mieux faire pour lutter contre les dommages de l'alcool sur les nouveau-nés, selon Addiction Suisse. Plus de 1700 nouveau-nés sont touchés par des troubles du spectre de l'alcoolisation foetale chaque année dans le pays, déplore la fondation. En 2024, 79 300 enfants sont nés en Suisse.
L’article